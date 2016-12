consigli del nostro staff per la letterina a Babbo Natale

Anche quest'anno è arrivato il! Tempo di consumismo, di spese, di regali... e quindi di videogiochi, che ben si accompagnano ad un po' più di tempo libero durante le feste.Se avete ancora dei dubbi su cosa acquistare, siete insicuri sul titolo che fa per voi o per la persona a cui regalarlo, ecco i. Sempre che non sia impegnato a giocare a sua volta.Chi ha detto che i botti si fanno solo a capodanno? Susi è liberi di sparare ogni giorno dell'anno, in lungo ed in largo, ma non (solo) per divertimento. Questadi DOOM ha centrato appieno lo spirito della serie originale, focalizzandosi soprattutto su. Immancabili tutte le perle della serie, come il, i vari demoni ed il marine muto ed incazzato.Con i vari aggiornamenti successivi all'uscita, iled infarcito di contenuti. Se amate o volete far amare gli, il capostipite della serie è assolutamente quello che fa per voi.potete trovarlaCompralo su Amazon.it in versione PC, PlayStation 4 o Xbox One,. Ma World of Final Fantasy è molto più di tutto questo: lo storico sistema di combattimento a turni ed incontri casuali, un character design azzeccatissimo ed una trama profonda che saprà strapparvi più di un sorriso.La trama segue le vicende di due fratelli, Lann e Reynn, proiettati in uno strano mondo chiamatodove possono trasformarsi in personaggi "Chibi" e catturare i, mostri in grado di lottare contro potenti creature.potete trovarla qui Compralo su Amazon.it in versione PlayStation 4 o PlayStation Vita,Terzo capitolo della saga spin-off del simulatore di guida di Microsoft e disponibile su Xbox One e Windows 10, Forza Horizon 3 vi porterà in giro per l'Australia, fra città, campagne e zone costiere. Caratterizzato da una decisa impronta multiplayer il titolo di, supportato anche da un ottima scelta di espansioni a pagamento che aggiunge nuove vetture e locations, come le montagne innevate di Blizzard Mountains appena rilasciate sullo store.potete trovarla qui Compralo su Amazon.it in versione Xbox One oppure da Microsoft Store in versione PC ed Xbox One (, il terzo capitolo dia cura difa al caso vostro.Si tratta dell'ultimo capitolo di una trilogia partita per la prima volta su console, approdata successivamente sue dal prossimo anno disponibile anche sunon avete alcun motivo di non recuperarla, a meno che detestiate mettere in moto il cervello e soffriate di claustrofobia, date le Escape Room in cui vi troverete imprigionati!potete trovarla qui Acquistalo su PayStation Store in versione PlayStation Vita o su Nintendo eShop per Nintendo 3DS.La nuova IP di Blizzard ha spopolato vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, e non a caso:è infatti un titolo multiplayer estremamente divertente che ci vedrà controllare un eroe tra i 23 (attualmente) disponibili in battaglie freneticheper la conquista o la difesa di un determinato obiettivo. Ogni match difficilmente avrà un esito scontato e cambiare anche un singolo personaggio per contrastarne un altro potrebbe ribaltare completamente le probabilità di vittoria del vostro team. Se state cercando un titolo divertente e disponibile su più piattaforme () da giocare con i vostri amici, un supporto costante da parte degli sviluppatori con nuovi personaggi, mappe, eventi e modalità, Overwatch farà proprio al caso vostro.potete trovarla qui Acquistalo su Amazon.it in versione PC, PlayStation 4 o Xbox One,Uno degli spin-off meglio riusciti di sempre.è un gioco dimischiato ad unche fa della creatività il suo cavallo di battaglia. Per gli appassionati della saga risulta divertentissimo vedere creature, oggetti e ambientazioni storiche rivisitate in questo nuovo tipo di avventura. Inoltre, è un titolo che può piacere anche ai neofiti di Dragon Quest e a chi vuole una esperienza "a blocchi" guidata da una storia e da missioni principali, contrariamente a quanto accade in Minecraft. Tra una lunga, suddivisa in 4 capitoli, e una infinita modalità libera (), gli utentiavranno diverse decine di ore impegnate!potete trovarla qui Acquistalo su Amazon.it in versione PlayStation 4 o su PlayStation Store in versione PlayStation VitaI britannici diritornano in grande stile, confezionando uno dei migliori titoli di strategia fantasy attualmente disponibili sul mercato, oltre adnon certo avaro di uscite di rilievo (per rimanere nell'ambito della strategia su, citiamo solo Civilization VI e XCOM 2, pure meritevolissimi).- come lo chiamano affettuosamente i fan - è un titolo, caratterizzato dalla formula di gioco tipica della serie Total War ancora oggi inimitabile, nonché da una varietà di gioco semplicemente incredibile grazie all'eterogeneità delle fazioni che si contendono il Vecchio Mondo - e i DLC resi disponibili nei mesi successivi, pur se costosi, hanno ampliato ancora più dismisura il ventaglio di unità e razze disponibili. Tra battaglie di stupefacente impatto visivo e un lato strategico curato e ben strutturato, Total War: Warhammer saprà accontentare tutti gli aspiranti generali da tastiera che vogliono un titolo sfaccettato e intrigante.potete trovarla qui Compralo su Amazon.it in versione PC.Avete già messo in cantina ilper fare spazio a Nintendo Switch? Preparatevi a darci una spolverata allora perchéè un ottimo candidato per riportare l’ultima console Nintendo nel salotto di casa vostra!Non preoccupatevi se voi o i vostri amici non conoscete né Fire Emblem né Shin Megami Tensei, il crossoverpropone una storia tutta nuova da seguire con protagonisti originali in un universo inedito per entrambe le serie. Se volete dare alle feste un tocco (piuttosto marcato) di nipponicità,con le sue atmosfere allegre, i suoi dungeon onirici, i suoi colori sgargianti, la sua colonna sonora fantastica e uno dei battle system migliori che si siano visti durante questa generazione, è il jrpg che fa per voi.potete trovarla qui Compralo su Amazon.it in versione Wii U,Film e giochi ormai dovrebbero averci insegnato che giocare con la fisica è molto pericoloso, purtroppo non tutti hanno imparato la lezione ma questo ha permesso a Remedy Entertainment di creare una delle più belle avventure dell'anno. In Quantum Break siamo chiamati a vestire i panni di Jack Joyce, fratello di un brillante scienziato, e dovremo viaggiare avanti ed indietro nel tempo per cercare di fermare l'instabilità creatasi a seguito del fallimento di un test della macchina del tempo.Sam Lake ed il suo team ci propongono un mix tra gioco e serie tv, tra un capitolo e l'altro infatti potremo assistere a lunghe scene live action che approfondiscono la storia, il tutto retto da una buona trama ma soprattutto da un cast di prim'ordine tra cui spiccano Shawn Ashmore (Iceman negli ultimi X-Men) nei panni del protagonista, Dominic Monaghan (Charlie di Lost) in quelli di nostro fratello e Aidan Gillen (Petyr “Ditocorto” Baelish ne Il trono di Spade) che impersona Paul Serene inventore della macchina del tempo.Uno dei migliori esempi di cosa sia in grado di fare Xbox One insieme a Forza Horizon 3.



La nostra recensione potete trovarla qui.



Compralo su Amazon.it in versione Xbox One



Odin Sphere: Leifthrasir (Twinkle)



Cinque eroi per altrettante terre in conflitto, ognuno mosso da differenti motivazioni, le cui vicende andranno a creare un maestoso e drammatico intreccio. L'opera massima di Vanillaware recupera la matrice di Princess Crown ampliando e perfezionando il sistema di gioco come l’aspetto estetico, a dir poco superbo, il quale trova nuovo lucentezza in questa splendida riedizione di una gemma dell'epoca PS2. Odin Sphere: Leifthrasir non deluderà le aspettative degli estimatori dei racconti epici e della tradizione bidimensionale nipponica.



La nostra recensione potete trovarla qui.



Compralo su Amazon.it in versione PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation 3, disponibile disponibile sia standard che limited.





The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Horus)



In un momento in cui si punta sempre di più sui cambiamenti nel gameplay e sulla grafica, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel rappresenta un'eccezione che prende gli elementi classici dei jrpg e li esalta. Pur tecnicamente datati, entrambi i giochi sono infatti veramente belli da giocare, con un sistema di combattimenti a turni classico, ricco di elementi che ne aumentano la profondità, e un comparto narrativo che, grazie ai tantissimi dialoghi, al ritmo che essi imprimono allo scorrere delle ore di gioco, e alla progressiva conoscenza dei vari personaggi, riassume alla perfezione il concetto stesso di gioco di ruolo.