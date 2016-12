Dark Souls incontra Berserk in un possibile nuovo titolo From Software

Quello che tantissimi fan di- che spesso sono anche fan del manga- stavano aspettando da tempo, potrebbe presto diventare realtà. Un rumor disvela un retroscena da acquolina in bocca.L'illustratore, nel suo viaggio a, ha potuto incontrare e chiacchierare sia con, presidente dellae creatore di, che con, editor di; ebbene secondo quanto ha potuto apprendere, la prossima IP della software house prevederebbe una collaborazione nientemeno che con, creatore e disegnatore del manga dark fantasy, da cui molto spesso le opere di Miyazaki hanno preso spunto a piene mani.“2 giorni dopo abbiamo visitato l’editore Hakusensha e abbiamo avuto l’occasione di parlare con l’editor che cura Berserk. Mentre parlavamo con Taniguchi, l’editor di Berserk, egli ha fatto intendere che il prossimo progetto di Miyazaki lo vedrà collaborare con Kentaro Miura, creatore di Berserk. Più dettagli su questo verranno dati nella parte 2, che pubblicherò prossimamente.”L'unica cosa che speriamo questa collaborazione non porti è un gioco sulla scia degli "" che piacciono tantissimo a Miura, dato che, trattandosi di titoli in cui bisogna, pensiamo si allontani troppo da quello a cui puntano i fan di entrambi i franchise. Aspettiamo comunque nuove informazioni al più presto.