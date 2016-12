Persona 5 (PS4/PS3): 21 - Anteprima

(PS4/PS3): 21 - Anteprima Pokémon GO (Android/iOS): 20

(Android/iOS): 20 Final Fantasy XV (PS4/Xbox One): 17 - Recensione per PlayStation 4

(PS4/Xbox One): 17 - Recensione per PlayStation 4 The Last Guardian (PS4): 8 - Recensione

(PS4): 8 - Recensione Inside (PS4/Xbox One/PC): 7

(PS4/Xbox One/PC): 7 Overwatch (PC/PS4/Xbox One): 5 - Recensione per PlayStation 4

(PC/PS4/Xbox One): 5 - Recensione per PlayStation 4 Summer Lesson (PS4): 4

(PS4): 4 Uncharted 4: Fine di un Ladro (PS4): 3 - Recensione

(PS4): 3 - Recensione Dragon Quest Builders (PS4/PS3/PSVita): 3 - Recensione

(PS4/PS3/PSVita): 3 - Recensione Shadowverse (iOS/Android): 3

(iOS/Android): 3 Pokémon Sole & Luna (3DS): 3 - Recensione

(3DS): 3 - Recensione Clash Royale (iOS/Android): 3

PlayStation VR (PS4): 3

Coven and Labyrinth of Refrain (PS Vita): 2

Broforce (PS4/PC): 2

Battlefield 1 (PC/PS4/Xbox One): 2 - Recensione per PC

(PC/PS4/Xbox One): 2 - Recensione per PC Life is Strange (PC/PS4/PS3/Xbox One/Xbox 360): 2 - Recensione per PlayStation 4

(PC/PS4/PS3/Xbox One/Xbox 360): 2 - Recensione per PlayStation 4 Titanfall 2 (PC/PS4/Xbox One): 2 - Recensione per Xbox One

(PC/PS4/Xbox One): 2 - Recensione per Xbox One Zero Time Dilemma (3DS/PS Vita/PC): 2 - Recensione per PlayStation Vita

(3DS/PS Vita/PC): 2 - Recensione per PlayStation Vita REZ: Infinite (PS4): 2

Monster Super League (Andoid/iOS): 1

Buried Town (Android/iOS): 1

The Tomorrow Children (PS4): 1

Senkan Teikoku (Andoid/iOS): 1

Dead or Alive Xtreme 3 (PS4/PS Vita): 1

Five Nights at Freddy’s (PC/Android/iOS): 1

League of Legends (PC): 1

Seven Knights (iOS/Android): 1

Yo-kai Watch 3 (3DS): 1

Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS/Android): 1

The Crew: Ultimate Edition (PC/PS4/Xbox One): 1

Line Wobbler (iOS/Android): 1

Sid Meier’s Civilization 6 (PC): 1

Blossom Blast (iOS/Android): 1

Yakuza 6: The Song of Life (PS4): 1

Megami Meguri (3DS): 1

The Idolmaster: Cinderella Girls – Starlight Stage (iOS/Android): 1

Tales of Berseria (PS4/PS3): 1 - Anteprima

(PS4/PS3): 1 - Anteprima Kitchen (PS4): 1

Undertale (PC): 1

Neo ATLAS 1469 (PS Vita): 1

Reigns (PC/iOS/Android): 1

Nintendo NES Mini: 1

Pavilion (PS4/PS Vita/PC): 1

Quantum Break (Xbox One/PC): 1 - Recensione per Xbox One

(Xbox One/PC): 1 - Recensione per Xbox One Arcade Archives: Darius (PS4): 1

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Online (Android): 1

Berserk and the Band of the Hawk (PS4/PS3/PS Vita): 1

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse (3DS): 1

BlazBlue: Central Fiction (PS4/PS3): 1 - Recensione per PlayStation 4

(PS4/PS3): 1 - Recensione per PlayStation 4 Shovel Knight (PC/PS4/Xbox One/Wii U/PS Vita/PS3/Xbox 360): 1

Il sito giapponese 4Gamer ha postato, in occasione della fine dell'anno, un'enorme intervista in cui ben 140 sviluppatori di origine nipponica hanno espresso la loro opinione sulLa lista presente in calce include un'aggregazione di tutti i voti raccolti (escludendo ovviamente coloro non direttamente coinvolti con lo sviluppo dei giochi quali pro gamer e talenti); alcune delle persone partecipanti all'iniziativa hanno avuto modo di scegliere più di un favorito, altre hanno preferito votare per le console (come il PlayStation VR o il NES Mini) piuttosto che per la loro effettiva line-up.Come potete constatare, Persona 5 è riuscito a posizionarsi addirittura al di sopra di Pokémon GO e di Pokémon Sole & Luna.Final Fantasy XV, nonostante in madre patria non abbia ottenuto un gran numero di vendite, è arrivato al terzo posto, seguito da The Last Guardian.Qual è stato per voi il miglior gioco del 2016? Fatecelo sapere nei commenti!