5pb ha diffuso il primo video gameplay di Re:Zero: Death or Kiss, visual novel annunciata qualche mese fa tratta dalla nota serie animata del 2016 ed in sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation Vita.

La storia si svolge prima delle elezioni reali, Subaru nella sua solita fortuna è afflitto da una maledizione e morirà se non riceverà un bacio d'amore.



Un plot di cotanto sforzo creativo serve ad imbastire le consuete differenti route, otto per l'esattezza, atti al raggiungimento di un finale dedicato ad ognuna delle altrettante ragazze (Emilia, Rem, Ram, Beatrice, Felt, Priscilla, Anastasia e Crusch).

L'uscita giapponese di Re:Zero: Death or Kiss è fissata al 23 marzo.

