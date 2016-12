Durante un'intervista con Dengeki PlayStation, lo storico direttore nonché creatore della serie di Kingdom Hearts , Tetsuya Nomura, ha svelato alcuni elementi che verranno inseriti nel tanto atteso terzo capitolo del franchise.Alla domanda di Dengeki riguardo alla personalizzazione del personaggio, attualmente presente in Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 , Nomura ha risposto che potrebbe essere tenuta in considerazione anche per Kingdom Hearts III , il tutto dipenderà unicamente dalle reazioni che provocherà nei giocatori.L'intervista si è poi spostata su un argomento che, paradossalmente, è tenuto particolarmente in considerazione dai fan della serie: come saranno i nuovi abiti dei protagonisti? Nomura si è sbilanciato solo suche, stando alle parole del direttore, avràAnche Topolino, inoltre, avrà un nuovo vestito per l'occasione, tuttavia Nomura non ha fornito alcun indizio su di esso.