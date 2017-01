5pb. lancia l'opening di Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss Read

ha pubblicato il video di apertura di, la sua nuova visual novel, per, che, basata sulla popolare light novel (e sul suo anime ), uscirà in Giappone il prossimo 23 marzo.Il gioco avrà una trama originale che prenderà avvio con i preparativi del concorso tenuto nella città imperiale di Lugnica, chiamato "Beauty Queen Election", volto ad individuare la prossima regina del regno di Lugnica. Subaru è alla prese con i preparativi, ma accidentalmente bacia il tesoro-ricompensa della competizione, e una maledizione si abbate su di lui.Di seguito l'opening di Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss Read: