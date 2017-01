cutscene extra che svelano dettagli rimasti fino ad ora inediti

due nuovi possibili compagni di viaggio da reclutare

è stata ora incentivata l'esplorazione della mappa

è un po' tutta la struttura del gioco ad essere stata velocizzata

Consigliabile è la programmazione in partenza del ruolo che si vuole assegnare ad ogni personaggio

Tecnicamente parlando, DQ VIII è un piccolo gioiellino

Poter giocare su 3DS a DQ VIII riempirà di emozioni nostalgiche chi già lo provò su PS2, mentre i neofiti verranno sicuramente attratti da questo meraviglioso e variegato mondo

è stato reso più accessibile rispetto al passato, senza però snaturarlo

Dragon Quest VIII: L'odissea del Re maledetto è una gioia per occhi e orecchie, oltre che una buona dose di feels per chi già lo completò su PS2. La nuova incarnazione del titolo di Square Enix su Nintendo 3DS mantiene praticamente tutti i pregi dell'originale, ampliandone l'esperienza con nuovi contenuti ben integrati. La longevità di questo JRPG a turni è elevata, la trama è interessante e i personaggi sono ben caratterizzati. Non c'è alcun motivo per i fan della saga e del genere per lasciarselo scappare!