Gamerclick.it e Maverlous sono orgogliosi di presentare il "Fate/Extella Creativity Contest", una competizione creativa dedicata al lancio di Fate/Extella: The Umbral Star, il nuovo action game sviluppato dalla Marvelous e ambientato nel mondo di Fate/Stay Night, di cui potete leggere la nostra recensione.



Se volete mettere alla prova le vostre abilità e provare a vincere uno dei premi, tra cui la bellissima Fate/EXTELLA The Umbral Star - Moon Crux Edition, allora leggete le regole e preparate le 'armi'.







REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Regole generali

Realizzazioni Grafiche

per sicurezza fate delle foto mentre lo realizzate

Cosplay

Votazione

Premi

1° classificato

Un artbook con copertina rigida con oltre 100 pagine di artwork di Fate/EXTELLA: The Umbral Star;

Un set di 16 carte collezionabili dedicate ai Servant;

Un poster di tessuto (24” per 17”).

2° - 3° classificato

Regole inerenti la premiazione

Riassumendo, la mail da inviare dovrà contenere, pena la squalifica, le seguenti informazioni:



- nickname del/i partecipante/i su GamerClick.it/AnimeClick.it

- titolo dell'elaborato

- nome dei personaggi rappresentati nell'elaborato e titolo dell'opera in cui compaiono

- l'elaborato con cui partecipare al contest (secondo le modalità sopraesposte)

Che la competizione abbia inizio!

- Le opere devono essere inviate,, alla mail contest del sito:- Nella mail bisognadel creatore (o dei creatori) e deve trattarsi di un utente registrato su GamerClick.it/AnimeClick.it. Inoltre è necessario, che verrà utilizzato anche in sede di votazione.- Non ci sono limiti di punti per partecipare, è sufficiente essere iscritti al sito- Dopo aver inviato la mail con l'elaborato, riceverete una conferma di ricezione. Potreste però essere ricontattati qualora l'elaborato non soddisfi i requisiti del regolamento. Nel caso invece in cui fosse tutto ok, non riceverete alcuna altra mail.- Tutti gli elaborati devono contenere la dicitura "" o "" che possa attestare che l'opera in questione è stata realizzata appositamente per il concorso. L'assenza di questa dicitura determina l'inammissibilità dell'elaborato.- L'elaborato deve riguardareo comunque il mondo diecc..., ovvero deve contenere almeno un personaggio, o una situazione, legata a tale opera.- Nel testo della mail è necessario specificare il nome dei personaggi rappresentati nell'elaborato, così come l'opera o le opere in cui compaiono.- L'elaborato deve essere originale e realizzato interamente da chi partecipa al contest.- Ogni utente può partecipare con un solo elaborato.- Per gli elaborati di gruppo risultanti vincitori, il premio sarà unico.- La redazione si riserva il diritto di decidere l'accettazione di ogni elaborato valutando caso per caso, ed il giudizio derivante è insindacabile.- La partecipazione al contest, implica/sottintende l'accettazione delle regole qui esposte.- Le opere non devono contenere scene di nudo, blasfemie, oscenità o qualsiasi altra offesa al pubblico senso del pudore e della morale.Non vi sono limitazioni alcune su procedimenti rielaborazioni e mezzi grafici, computerizzati o meno, per quel che riguarda la realizzazione dell'elaborato in sé. Anche se è vietato effettuare copia e incolla (parziale o integrale) di illustrazioni già esistenti realizzate da terzi.- L'opera deve contenere la scritta "" o "" e deve essere parte integrante del disegno, potendo possibilmente vantare una certa unità stilistica con lo stesso. Questo al fine di consentire chiaramente l'autenticazione dell'elaborato come realizzazione personale ed esclusiva del partecipante per il suddetto contest. A tal fine,- Il partecipante è invitato a redarre una brevissima descrizione dell'elaborato, avendo cura di descrivere il procedimento di realizzazione adottato.- Non vi è una risoluzione massima o minima del disegno da rispettare. Per motivi editoriali però tutti i disegni saranno riadattati per entrare nella nostra gallery.- La dimensione massima del disegno digitalizzato da spedire alla mail contest è 2 MegaByte. Potete spedire il disegno anche in formato compresso (Zip, Rar).- Sono consentiti anche 'disegni' realizzati sul cibo, come può essere, ad esempio, la decorazione di una torta a tema Fate/Extella o Fate/Stay Night ecc...- Essendo questo un concorso creativo è possibile partecipare anche con dei cosplay.In particolare,- Il cosplayer deve spedire una fotografia ben definita in posa, specificando il nome del personaggio da cui si è travestito (ovviamente sempre rispettando il tema Fate/Extella - Fate/Stay Night ecc...).- Il partecipante deve reggere un cartello o uno striscione recante almeno una delle scritte "" o "" che deve essere ben visibile e leggibile. L'assenza di almeno una di queste diciture inficia l'ammissibilità dell'elaborato.- Si lascia piena autonomia al partecipante per la scelta della location del filmato, degli sfondi, delle scenografie e dei costumi di scena.Dopo la scadenza del termine per l'invio degli elaborati, gli stessi saranno raccolti in un'unica notizia e sarà fatto un sondaggio, cui potranno partecipare tutti gli utenti, per determinare i lavori più belli. Fate/EXTELLA The Umbral Star - Moon Crux Edition per PlayStation 4 che contiene:: un codice ciascuno della versione per PlayStation Vita di Fate/EXTELLA The Umbral Star I vincitori verranno infine contattati da noi per mettersi d'accordo per la spedizione del premio.