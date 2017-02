Attack on Titan: Escape from Certain Death in un trailer animato





Il prossimo gioco de, il fenomeno anime manga che ha spopolato negli ultimi anni, arriverà su consolesotto il nome di Attack on Titan: Escape from Certain Death.Il titolo, di genere visual novel, è attualmente confermato solo per il mercato giapponese e di seguito possiamo vedere un secondo trailer animato.La storia di Escape from Certain Death ci porterà nei panni di un protagonista sconosciuto (il giocatore stesso) e dovremo destreggiarci all'interno di un castello al fine di sfuggire dalla minaccia dei giganti; il tutto, interagendo e affinando le nostre relazioni con i membri dell'Armata Ricognitiva.