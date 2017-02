nuova storyline dedicata al film

Il free roaming, in realtà, non offre alcuna esperienza realmente innovativa

si aggiungono ai combattenti solamente 6 personaggi

nonostante questi siano TUTTI personaggi che si affrontano durante la missione principale

Se ancora non avete acquistato Storm 4, questo è il momento migliore per rimediare

Circa 20 euro per una espansione che si completa al 100% in 7-8 ore è effettivamente esagerato

Nel complesso, Road to Boruto è un'espansione piuttosto curata per quanto riguarda gli eventi principali, mentre quelli secondari soffrono di poca originalità. 7-8 ore per completare tutto (di cui 3 dedicate alla storia) sono un po' poco per giustificare l'acquisto a 20 euro del DLC (considerando anche il roster mutilato), mentre invece sono un ottimo plus per chi acquisterà il pacchetto completo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto contenente gioco base, season pass e questa inedita espansione.

È già passato un anno dal rilascio di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 su(trovate qui la nostra recensione), anno in cui il gioco si è arricchito di nuovi contenuti grazie all'ormai immancabile season pass. I ragazzi di, però, sono voluti andare oltre, creando una vera e propria espansione per il loro picchiaduro 3D, con una trama che segue le vicende narrate nel film Boruto: Naruto the Movie uscito nelle sale giapponesi ormai quasi due anni fa. Road to Boruto , questo il nome del contenuto inedito, è stato rilasciato per le stesse piattaforme il giorno 3 febbraio in due diverse modalità: per chi già ha il gioco base è possibile acquistare l'espansione in formato digitale al costo di circa 20 euro; chi ancora non ha avuto modo di mettere le mani sul titolo, può procedere all'acquisto (sia in digitale che retail) di un pacchetto completo comprendente il gioco base, il season pass e l'espansione inedita, al prezzo di circa 50 euro. In questa recensione della singola espansione Road to Boruto, cercheremo di capire se può essere un acquisto valido per entrambe le categorie di acquirenti appena delineate. A nota informativa, la versione testata è quella per PlayStation 4, ma il contenuto è invariato per tutte e tre le piattaforme.La parte più succosa del DLC è senz'altro lasopra citato. In circa 3 ore di gioco (complessive di dialoghi, cutscene e titoli di coda) gli sviluppatori sono riusciti ad adattare in modo piuttosto fedele le vicende raccontate in un'ora e mezza di pellicola. Nonostante qualche parte un po' riempitiva e altre leggermente modificate, si ha la netta sensazione di star rivivendo in prima persona le battaglie, e non solo, del film di animazione. I filmati sono veramente ben realizzati, con un sempre ottimo cel shading e incredibili espressioni facciali dei personaggi. Da questo lato la trama è più che promossa, nonostante la difficoltà sia terribilmente tarata verso il basso: con un leggero impegno si può anche sbloccare il trofeo/obiettivo di completare con il grado S ogni singola battaglia. La narrazione, sorprendentemente, abbandona l'idea adottata dalla trama principale di Storm 4, ovvero con battaglie principali e free roaming separate in due modalità differenti (Storia e Avventura per intenderci), riprendendo quindi il modus operandi delle vecchie incarnazioni della saga unificandole., limitandosi a riproporre situazioni leggermente diverse, se non proprio identiche, a quelle già viste nel gioco base e nei capitoli precedenti. Anche l'ammodernamento del Villaggio della Foglia è un po' sottotono e limitato a un paio di maxi schermi, NPC che giocano ai videogiochi o che indossano le nuove divise ninja. Di location inedite da esplorare c'è poco o nulla quasi: la residenza Uzumaki e l'esterno del luogo in cui si tiene la terza prova dell'esame Chunin. Da questo punto di vista si poteva fare di più. Anche le missioni secondarie sono piuttosto riempitive e non di grande interesse, tranne un paio che comunque ci riportano al quiz di storia e alla caccia alla bandiera già affrontate nella missione principale. Le restanti sono le solite situazioni già viste e riviste, alla stregua dei peggiori episodi filler dell'anime.Per quanto riguarda il roster e i nuovi personaggi introdotti arrivano le vere note dolenti. Oltre a bonus d'acquisto come Mecha-Naruto e qualche skin alternativa che era stata distribuita solo in alcuni paesi,e una manciata di skin (sono inclusi anche 3 stage inediti). In particolare, i personaggi sono: due nuove versioni di Boruto; le nuove versioni di Naruto, Sasuke e Sarada; la new entry Mitsuki. Esatto, avete letto bene, non vi è traccia alcuna dei cattivi come Momoshiki e Kinshiki o dei rivali di Boruto all'esame Chunin come Yurui e Shikadai, né tantomeno di Konohamaru adulto,! È davvero un peccato che CyberConnect2 continui su questa scia già criticata in passato dai fan e che si è ripetuta anche nel gioco base di Storm 4. Ancora più ridicolo è il fatto che personaggi come Gaara e Sakura abbiano ottenuto una skin alternativa nella loro versione adulta, ma altri come Shikamaru o Shino no, nonostante il modello sia presente eccome nel gioco! Lo sforzo di mettere giocabili, come semplici costumi alternativi, le versioni adulte dei nostri personaggi preferiti era davvero nullo dato che il modello era stato creato per l'avventura! Su PC, infatti, i fan si sono già sbizzarriti nel creare mod riprendendo direttamente queste "skin" inutilizzate senza alcun motivo. O forse il motivo è che verranno inserite come """novità""" in un prossimo gioco...In conclusione, questa espansione vale ciò che costa? Sì e no.dato che comprando il pacchetto completo a circa 50 euro risparmierete circa 20 euro rispetto a prendere gioco base più season pass più espansione singolarmente, garantendovi così un bel po' di contenuti su cui passare qualche decina di ore. Se invece avete già il solo gioco base, oppure base più season pass, il consiglio è di meditare bene l'acquisto, magari aspettando uno sconto., per non parlare poi del roster volutamente incompleto. Insomma, siamo un po' stanchi di rigiocare sempre con le solite nuove versioni di Naruto e Sasuke! Anche competitivamente parlando, il solo personaggio in grado di reggere il confronto con altri considerati potenti è il nuovo Sasuke, mentre altri come Boruto e Sarada sono piuttosto scarsi. Sarebbe stato un regalo gradito (ma ci rendiamo conto che forse era chiedere troppo) inserire l'espansione nel costo del season pass, senza dover caricare di ulteriori 20 euro i giocatori: in questo modo si avrebbe potuto incentivare l'acquisto dei contenuti aggiuntivi da parte di chi ancora non li aveva presi in considerazione.