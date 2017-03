Danganronpa 1.2 Reload è, molto semplicemente, una compilation rivolta solo ed esclusivamente a coloro interessati ad immergersi nell'omonima serie senza disporre di una PlayStation Vita. Il prezzo e l'assenza di eventuali extra rispetto alla controparte portatile non giustificano assolutamente l'acquisto da parte di chi ha già potuto spolparsi entrambi i titoli precedentemente, a meno che non vogliate una scusa per rigiocarvi Danganronpa su una tv.

Tra le visual novel più bizzarre e “malate” degli ultimi anni rientra, senz'ombra di dubbio, la serie di: omicidi tra studenti in un contesto chiuso ampiamente ispirato al romanzo Battle Royale nonché al ben noto film Saw, conditi da sequenze investigative ed un pizzico di contestazioni in aula in perfetto stile Ace Attorney è ciò che ha reso famosa, seppur rimanendo in un ambito di nicchia, questa serie prodotta da Spike Chunsoft e creata dalla mente di Kazutaka Kodaka , riproposta in una pratica collection del franchise disponibileInpotremo infatti cimentarci, a nostra completa discrezione, nei due capitoli principali dell'omonima serie, Danganronpa: Trigger Happy Havoc Dangaronpa 2: Goodbye Despair , usciti entrambi in Occidente nel 2014 su PlayStation Vita.Nel primo titolo a nostra disposizione ci ritroveremo a controllare un normalissimo studente,, durante il suo primo giorno di scuola alla, una rinomatissima scuola del Giappone nota per coltivare i migliori talenti provenienti da tutto il mondo. L'arrivo nella suddetta struttura, tuttavia, non andrà come previsto, portando Makoto a svenire e a ritrovarsi,, rinchiuso nella Hope's Peak Academy, apparentemente controllata da un inquietante orso robot:. L'animale robotico, palesemente controllato dalla mente dietro a questo rapimento, imporrà al protagonista e agli altri ragazzi una semplice regola:Purtroppo è ben noto che un essere umano, nonostante le buone intenzioni, è capace di tutto se posto sotto particolar stress, ed è proprio ciò che succederà,, e non parliamo di evitare i colpi di un serial killer. Tra le diverse regole imposte da Monokuma, infatti quella su cui gravita l'intero Killing Game sarà legata all'evasione dalla struttura,. Se vi sembrerà un pretesto futile, per i protagonisti non varrà altrettanto: che fareste al loro posto, ritrovandovi sigillati e senza contatti col mondo esterno, incapaci di verificare la salute dei vostri cari o minacciati, per esempio, di far saper a chiunque i vostri segreti più intimi ed oscuri?La trama del secondo titolo segue un incipit equivalente, mettendoci questa volta nei panni di, un altro studente della prestigiosa Hope's Peak Academy, in procinto di partire per una stupenda gita scolastica con i suoi compagni di classe nell'isola di Jabberwock... o almeno così avrebbe dovuto essere., infatti, ritornerà anche in questo contesto, incastrando altri 16 studenti in un nuovo Killing Game che ci porterà a scoprire i retroscena più macabri ed inimmaginabili dell'accademia,, chiarendo inoltre svariati quesiti rimasti irrisolti da quest'ultimo.Ciò che forse rende particolarmente unica l'esperienza di Dangaronpa è, alternando episodi di profonda analisi psicologica capaci di spaziare fino alla demenzialità più assoluta (rappresentata in primis da Monokuma), includendoad altre opere videoludiche quali Zero Escape e a svariate serie manga ed anime tra cui Jojo's Bizarre Adventure Dragon Ball , sfondando più volte la quarta parete senza mai risultare monotono o scontato.Dal punto di vista del gameplay, invece,: sia nel primo che nel secondo titolo la nostra partita si svolgerà alternando, nel corso dei diversi capitoli,della scuola o dell'isola (in base al gioco attualmente in uso), che ci permetterà di avanzare nella storia oltre a conoscere meglio i nostri compagni di sventura,che, come intuibile, ci porterà a raccogliere tutti gli indizi e le testimonianze indispensabili per risolvere l'omicidio presente in quel determinato momento, per poi culminare nella sezione conclusiva di ogni capitolo, fulcro dinamico della serie: laIn essa ci ritroveremo a confrontare le prove accumulate in un'aula di tribunale, convogliando in una serie di scontri verbali in cui si dovrà, soprattutto,, deducendo i punti chiave della faccenda tramite dei minigiochi quali l'Hangman's Gambit e il Logic Dive (quest'ultimo in Danganronpa 2) per poi, infine, incastrare il colpevole di turno.Se ciascuna delle avventure principali ci terrà impegnati, entrambi i titoli ci permetteranno di espandere ulteriormente l'esperienza di gioco grazie alla, una modalità “what if” che ci farà vivere 50 giorni in-game senza il timore che avvenga qualche omicidio; il nostro unico compito sarà, molto semplicemente, raccogliere materiali tramite un apposito menù gestionale per creare determinati oggetti mirati a soddisfare le (insolite) richieste di Monokuma/Usami. Per quanto ripetitiva e tediosa possa essere questa modalità extra, essa sarà, tuttavia,, scoprendo tanti piccoli aspetti bizzarri di ognuno di loro.Un'altra componente da non sottovalutare inè rappresentata dalla veste grafica utilizzata,disegnati da Rui Komatsuzaki , immersi in un contesto “pop art” dominato da colori accesi ed allegricon l'intera tematica omicida del gioco. Un vero peccato cheche, pur offrendoci un'esperienza di gioco in HD e complessivamente più fluida degli originali, non manca di farci trovare, difetto visibile anche sui modelli 2D dei personaggi qualora il titolo decidesse di zoomare in particolari scene.Ciò che inoltre si rivela eccellente quanto la trama, è il magistrale lavoro svolto dal compositore principale della serie, Masafumi Takada killer7 ),, spaziando da temi riflessivi a dinamici che danno, probabilmente, il meglio di sé durante le Class Trial: “ Class Trial (Solar Edition) ” e “ Discussion-HEAT UP ” sono solo alcuni degli esempi di una soundtrack veramente ottima, maggiormente apprezzabile qualora avessimo delle buone od ottime casse collegate alla nostra televisione.