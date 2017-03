si svolgerà al Guido Reni District dal 15 al 19 marzo

Ieri vi abbiamo parlato dei condottori e degli ospiti del Premio Drago d'Oro organizzato da AESVI , Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, le sorprese però non sono finite,ha infatti svelato che porterà un ulteriore ospite di primissimo piano!Sony porterà alla quinta edizione del premio Drago d'Oro un ospite d'eccezione, la divisione italiana infatti avrà l'onore ed il piacere di far presenziare niente meno che, game designer autore di Ico e Shadow of the Colossus oltre che del recente The Last Guardian qui la nostra recensione). L'ultimo lavoro di Ueda è in lizza per alcuni premi , tra questi spiccano quello di videogioco dell'anno e miglior gioco di azione/avventura. Se volete vedere Ueda salire sul palco per ritirare uno o più premi, magari insieme al già annunciato, Composer della colonna sonora di The Last Guardian, potete votare fino al prossimo 16 marzo nell' apposita pagina Vi ricordiamo che ilsi svolge all'interno di Let's Play , Festival del Videogioco a Roma, che