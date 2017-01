Torna la cantante e ballerina virtuale in un nuovo Rythm-Game che contiene oltre 200 canzoni dalle passate edizioni casalinghe , da Project DIVA a Extend e i due F, a cui si aggiungono una selezione di canzoni provenienti dal mondo Arcade con Project DIVA Arcade e Project Mirai DX.

Una occasione unica per tutti gli appassionati!



Night in the Woods ( PS4 , PC, iOS)

18 gennaio

Gravity Rush 2 ( PS4



Il seguito del fortunato gioco per Kat affrontare nuove avventure ad Hekseville subito dopo gli eventi del primo capitolo.

Il seguito del fortunato gioco per Playstation Vita poi rimasterizzato in versione Playstation 4 (di cui potete leggere la nostra recensione cliccando qui ) vede la protagonistaaffrontare nuove avventure ad Hekseville subito dopo gli eventi del primo capitolo.

20 gennaio

Fate/Extella: The Umbral Star ( PS4 , PSVITA )



Fate/Extella è un gioco d'azione in cui vestiremo i panni di un "Master" che deve distruggere una serie di nemici grazie all'aiuto di sedici spiriti chiamati "Servitori" ognuno con una classe ed uno stile di lotta differenti.



Dragon Quest VIII: L'Odissea del Re Maledetto ( 3DS



A pochi mesi dall'uscita del settimo capitolo (di cui potete leggere la nostra recensione Akira Toriyama.

Un giullare malvagio ruba uno scettro magico dal castello del re Trode, per conquistare un potere immenso con il quale vuole dominare tutto il mondo. Una diabolica maledizione intrappola il regno di Trodain in un groviglio di rovi magici e tutti i servitori del re sono trasformati in piante tranne re Trode, trasformato in un mostriciattolo, la principessa Medea, trasformata in un cavallo, ed Eroe, l'unica guardia del re rimasta illesa. Nella speranza di riportare il regno di Trodain al suo antico splendore, i tre intraprendono un lungo viaggio per dare la caccia allo stregone malvagio; a loro si uniranno il bandito Yangus, a cui l'eroe salva la vita, la maga Jessica e un cavaliere templare di nome Angelo. Così inizia la storia che si diramerà in tantissime avventure fantastiche, incontrando re, regine, ladri, draghi, maghi e mostri di ogni sorta, ma anche amici ed alleati. A pochi mesi dall'uscita del settimo capitolo (di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo ) torna su Nintendo 3DS la mitica saga JRPG di Square Enix disegnata daUn giullare malvagio ruba uno scettro magico dal castello del, per conquistare un potere immenso con il quale vuole dominare tutto il mondo. Una diabolica maledizione intrappola il regno di Trodain in un groviglio di rovi magici e tutti i servitori del re sono trasformati in piante tranne re Trode, trasformato in un mostriciattolo,, trasformata in un cavallo, ed, l'unica guardia del re rimasta illesa. Nella speranza di riportare il regno di Trodain al suo antico splendore,Così inizia la storia che si diramerà in tantissime avventure fantastiche, incontrando re, regine, ladri, draghi, maghi e mostri di ogni sorta, ma anche amici ed alleati.

Atelier Shallie Plus: Alchemist of the Dusk Sea ( PSVITA

24 gennaio

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue ( PS4



Una nuova raccolta che promette essere una sorta di passaggio verso l'uscita di Kingdom Hearts III. In questo disco saranno presenti Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, il nuovissimo Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- e il film Kingdom Hearts χ Back Cover.



XONE , PC) Resident Evil VII ( PS4



A venti anni dall'uscita su Playstation di Resident Evil torna la più famosa tra le saghe zombie in una veste completamente nuova con visuale in prima persona che promette di tornare alle atmosfere cupe e di terrore tanto amate dei primi capitoli.



Yakuza 0 ( PS4



A quasi due anni dall'uscita in Giappone arriva anche in europa il prequel delle avventure mafiose di Kazuma Kiryu e Goro Majima . Ambientato nel 1988 i due che si troveranno invischiati in una lotta di potere tra le varie organizzazioni criminali giapponesi.



26 gennaio

PC) Tales of Berseria ( PS4



Dopo il buon successo di Tales of Zestiria (di cui potete leggere la nostra recensione Tales of Berseria vede protagonista una ragazza di 19 anni chiamata Velvet Crowe che viene infettata da una malattia chiamata Daemonblight che le fa perdere la razionalità e la trasforma in un demone. A seguito di un incidente in cui perde la vita anche suo fratello minore, viene rinchiusa per tre anni in una cella fino a quando non riesce a fuggire con l'obbiettivo di vendicarsi del fratellastro Artorius, vero responsabile degli eventi di tre anni prima.

Dopo il buon successo di(di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo ) torna la saga JRPG Tales of con un nuovo capitolo ambientato nello stezzo mondo di Zestiria, ma in un periodo diverso.vede protagonista una ragazza di 19 anni chiamatache viene infettata da una malattia chiamatache le fa perdere la razionalità e la trasforma in un demone. A seguito di un incidente in cui perde la vita anche suo fratello minore, viene rinchiusa per tre anni in una cella fino a quando non riesce a fuggire con l'obbiettivo di vendicarsi del fratellastro, vero responsabile degli eventi di tre anni prima.

PSVITA) Digimon World: Next Order ( PS4

XONE , PC) Earthlock: Festival of Magic ( PS4

30 gennaio

Disgaea 2 ( PC

Double Dragon IV ( PS4 , PC)



A trenta anni dall'uscita del mitico Double Dragon torna il beat'em up per eccellenza con un nuovo capitolo che è un vero e proprio tributo alla classica serie e che vede coinvolti diversi membri del team originale che ha creato un vero e proprio mito.



31 gennaio