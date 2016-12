ruolo della principessa Peach

Non è passata nemmeno una settimana dal lancio e già polemiche piovono sulla nuova app diNel mirino, infatti, vi è ilche, dopo più di 30 anni, non si è evoluta dal suo ruolo di "Principessa da salvare" e dal fatto che invita Mario ad una festa in cui preparerà una torta."Siamo nel 2016, perché Mario sta salvando ancora una principessa che sforna torte per una festa?" (Recode)"Super Mario Run è divertente… bene, ma perché Peach deve sfornare una torta per una festa? Non poteva fare la DJ o qualcosa di simile?" (Kate Sommers-Dawes, vice caporedattrice di Mashable)"Le politiche di genere retrograde adottate da Nintendo per Super Mario Run sono deludenti, questo Tweet è come un vecchio clichè…"(Chris Suellentrop del New York Times su Twitter)Per contro la Nintendo non ha mai fatto mistero che intedesse richiamare l'atmosfera del primissimo titolo in questa App, tuttavia l'aver ripreso gli stessi identici temi non è stato molto gradito dall'opinione pubblica.Voi che ne pensate?