un'evoluzione Onirica

il forum di riferimento per la community italiana

Com'era già successo nel server giapponese e globale, anche laannuncia la collaborazione Vocaloid portando 6 nuove unità nel panorama diL'unità Hatsune Miku sarà possibile catturarla nel Dungeon di collaborazione "La cantante della Luce" mentre invece le altre 5 unità saranno evocabili per mezzo del portale.È stato annunciato inoltre un evento Facebook che dovrebbe fruttare diverse ricompense in base alle condivisioni effettuate.Tutte le unità avranno un'evoluzione massima, il che purtroppo nel meta attuale le rende unicamente da collezione, tuttavia si può sempre sperare che ne facciano prima o poiSe volete iniziare a giocare a Brave Frontier RPG, qui potete trovare i file di installazione per Android e per iOS , invece per tutte le informazioni sui server di, visita