One Piece: Thousand Storm apre le preregistrazioni in Occidente

nel corso dell'inverno

50.000 registrazioni sbloccheranno 3 Berry Cards da 3 stelle e 5 Rainbow Coins;

100.000 registrazioni sbloccheranno 3 Medaglie Trafalgar Law (due anni fa) e 5 Rainbow Coins;

Ulteriori premi non ancora annunciati.

Dopo il successo ottenuto in madrepatria,si appresta ad arrivare anche in Occidente sui nostri dispositivi Bandai Namco ha infatti annunciato che il gioco, di genere action RPG 3D, ha aperto le preregistrazioni e verrà lanciatoCi si può preregistrare a questo indirizzo e, in caso di raggiungimento di varie quote di preiscritti, si avrà diritto ad alcuni bonus in-game:Thousand Storm garantisce comandi facili e intuitivi effettuabili con solo una mano, multiplayer a 3 giocatori, una modalità singleplayer e tanti personaggi, tecniche e filmati provenienti dalla famosa serie animata Rimanete sintonizzati per scoprire il giorno preciso del rilascio negli store.