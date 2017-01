Dopo essere arrivato su Pc tramite Steam e dopo il lungo silenzio post-rinvio, l'hack'n slash basato sull'omonima serie anime RWBY: Grimm Eclipse è quasi pronto per sbarcare su Playstation 4 e Xbox One.



Get ready to battle! On January 17, RWBY: Grimm Eclipse launches on PlayStation 4 and Xbox One! pic.twitter.com/IwuLIvRH6s — RWBY: Grimm Eclipse (@RWBYgame) 6 January 2017

Come accenato poc'anzi, il gioco diera stato posticipato ad un generico inverno 2016, ma recentemente la data per l'uscita su console è stata rivelata: 17 gennaio. Per celebrare il traguardo, gli sviluppatorihanno rilasciato tramite Twitter il colorato trailer visibile qui sopra.vede un gruppo di quattro donne capaci di usare il potente elemento noto come "Dust" e, con l'ausilio di questa loro capacità, difendono il mondo di Remnant dalle mostruose creature denominate Grimm. L'impostazione diè quella di un cooperativo per quattro giocatori, ognuno dei quali controllerà una delle quattro protagoniste. Il gioco racconterà una storia diversa da quella vista nell'anime e, ovviamente, avrà tutta una serie di nuovi personaggi inediti.Le features comunicate dagli sviluppatori nella loro descrizione su Steam sono:

Gioco interamente doppiato con le stesse voci della serie anime, con l'aggiunta delle new entry inedite

Sfide ranked, elementi sbloccabili e trofei/achievements

3 mappe uniche per la Horde Mode pensate appositamente per mettere alla prova la sinergia del gruppo, le loro capacità strategiche e difensive. Proteggi i nodi di sicurezza e sopravvivi alle orde di Grimm!

Anche se il gioco è atteso per il 17 gennaio su console, ancora non è stato rivelato il prezzo di lancio. A giudicare da quello di Steam, probabilmente si aggirerà sui 20 euro.



Fonte consultata:

Dualshockers