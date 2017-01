Accel World VS Sword Art Online annunciato per l'Europa





La collisione tra i mondi di SWORD ART ONLINE e ACCEL WORLD è cominciata! In mezzo a tutto questo caos, Yui scompare e Kirito deve affrontare i Sette Re dal colore puro del Mondo Accelerato per riuscire a raggiungere il luogo in cui si trova imprigionata. I giocatori di entrambi i gruppi si uniscono in una guerra dei mondi in cui i Burst Linker più forti e i giocatori di ALO partono in missione per cercare di salvare Yui dalle grinfie di Personna Babel. Quest’originale storia nuova di zecca è stata creata dalla geniale mente di Reki Kawahara, il creatore di SWORD ART ONLINE ed ACCEL WORLD, come viaggio interdimensionale tra due popolari mondi anime.



I giocatori potranno formare squadre da tre con i propri personaggi preferiti appartenenti ai mondi di SWORD ART ONLINE e ACCEL WORLD e dotati di abilità uniche e speciali. I personaggi di SWORD ART ONLINE avranno la possibilità di librarsi in volo come nel mondo di ALfheim Online e di usare la magia, mentre i personaggi di ACCEL WORLD potranno sfruttare l’Accelerazione e altre abilità speciali. Grazie alla possibilità di unire e abbinare personaggi appartenenti a due mondi diversi, i giocatori potranno formare una squadra imbattibile e vivere un’avventura epica RPG. Inoltre, potranno allearsi con altri tre amici per combattere gli avversari in feroci battaglie multiplayer online.

un crossover anime da sogno tra due famosi titoli creati dalla mente geniale di Reki Kawahara. Questo crossover d'azione in stile RPG sarà disponibile per