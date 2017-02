non delude neanche per quanto concerne i contenuti secondari

Non ci sono mezzi termini da utilizzare nel caso di Tales of Berseria: Bandai Namco ha creato, letteralmente, un vero capolavoro che potrà essere tranquillamente ricordato tra i migliori capitoli della serie Tales of, narrando una storia intrigante e coinvolgente con personaggi caratterizzati sotto ogni aspetto, accompagnando il tutto con un eccellente combat system e tantissime attività secondarie mirate ad intrattenere i giocatori per molte ore in seguito alla conclusione della trama. Un must have per tutti i fan dei JRPG, che siate neofiti della serie o meno.

“Emozione contro ragione”, questo era il tema principale illustrato da Bandai Namco durante l'annuncio ufficiale di Tales of Berseria , un concetto banale a prima vista ma incredibilmente ricco di sfumature al suo interno: sacrifichereste un vostro familiare per salvare il mondo? Sopprimereste i vostri sentimenti per il bene della comunità? Distruggereste l'ordine mondiale per una vendetta personale?Queste sono le basi su cui si basa il, una totale antitesi del viaggio di Sorey in Tales of Zestiria mirato a salvare un mondo corrotto dalla malevolenza generata dall'animo umano.La storia diinizierà in maniera alquanto insolita per un JRPG, introducendo la protagonista,, nel fondo di una prigione a divorare demoni con il suo braccio maledetto, colma di odio per una particolare persona. Il titolo ci riporterà immediatamente al passato, esplorando quella che era la vita di una giovane ragazza come tante altre, dedita alla cura della propria famiglia e, soprattutto, del proprio fratellino malato,, in un semplice villaggio all'estremità del mondo. Giornate felici e spensierate, destinate a terminare durante una notte ospite di una luna cremisi come il sangue in cui, l'amato cognato di Velvet considerato come un fratello, sacrificherà senza emozioni Laphicet, infilzandolo e gettandolo in un pozzo infinito in cui la stessa protagonista perderà un braccio che diventerà la sua arma principale negli anni a venire. Tre lunghi anni in reclusione in un'isola carceraria che trasformeranno la dolce Velvet in un essere rancoroso, tenuto in vita unicamente da un desiderio: vendetta. L'intervento di una donna, Seres, sarà, letteralmente la fiamma che innescherà l'evasione di Velvet dalla prigione, accompagnata da un altro demone,, e da una bizzarra strega chiamata, uno scenario molto familiare per chiunque avesse visto l'episodio dedicato a Tales of Berseria in Tales of Zestiria: The X Ciò che il titolo mette in chiaro da subito è il nostro status:, a Velvet non importa del mondo ma solo del suo obiettivo. Allo stesso modo i nostri compagni d'avventura saranno motivati dai propri scopi personali ed accompagneranno la protagonista quasi per caso in una missione che li porrà completamente contro l'ordine mondiale. Infatti, nonostante il mondo di gioco sia lo stesso di Tales of Zestiria, la collocazione temporale antecede di molti secoli le vicende di Sorey, presentandoci un'epoca in cui, comandata dall'ordine degli esorcisti, controlla e protegge la popolazione mondiale dai demoni che imperversano in tutto il continente,, un contrasto netto al gruppo di Velvet guidato dalle emozioni e dal proprio cuore: Rokurou non desidera altro che uccidere in duello il fratello maggiore, Eizen è alla ricerca disperata del proprio capitano scomparso ed Eleanor vuole proteggere le persone senza seguire i metodi estremisti dell'Abbazia, mentre il piccolo Laphicet (che non è il fratello di Velvet, attenzione) cerca la sua identità in un mondo corrotto e coperto da un'apparenza perfetta, odiata da Magilou a cui interessa solo il caos più puro.Nonostante possano sembrare scopi banali se non cliché,, proponendodurante l'intera avventura, concentrandosi anche sui membri secondari della vicenda e spiegando nel dettaglio svariati punti della lore lasciati incompleti in Tales of Zestiria tramite un utilizzo sapiente e ben congegnato delle scenette (perno fisso di Tales of).La narrazione risulta, senza dubbio,, proponendo al giocatore una trama costruita perfettamente, destinata a completarsi sotto ogni aspetto come un puzzle, il tutto senza risultare mai scontata od ovvia e causando, inaspettatamente, un sacco di dubbi mentre si giocherà: chi è il vero antagonista della vicenda? La causa per cui si combatte è davvero giustificata?Queste saranno solo alcune delle domande che la stessa Velvet, nonostante il suo feroce odio, si porrà nel corso dell'avventura, mostrando una fragilità nascosta dal suo aspetto demoniaco e dimostrando, come in altre occasioni, che l'apparenza inganna e che persino i demoni possono essere più umani delle stesse persone., che ci terrà impegnati per, priva del consueto gruppo di “bonaccioni” pronti a salvare tutto e tutti e comparabile, senza troppe esitazioni, alle vecchie glorie del passato come Tales of Symphonia Il gameplay, inoltre, non si dimostra da meno: poggiando la sua struttura sulle consolidate basi JRPG della serie,ci offreattraverso l'arcipelago di, tramite un viaggio inizialmente lineare ma che diventerà, in poco tempo, esattamente l'opposto, permettendoci di esplorare ogni paese liberamente (salvo ovvie restrizioni di trama) grazie alla Van Eltia, la nave dei pirati di Aifread.Si passerà dalle classiche città medievali fino ai villaggi marittimi e ai paesi innevati, attraversando le consuete strade di collegamento oltre i dungeon, tra caverne, templi dimenticati, vulcani e foreste, ricolmi, come sempre, dai mostri pronti ad aggredirci.I demoni, fortunatamente visibili sulla mappa, potranno essere affrontati singolarmente od unendo due gruppi nemici; quest'ultima opzione ci porterà, tuttavia, a combattere contro ondate di nemici che culmineranno, a volte, con un mini-boss (che avrà in media 10 livelli in più dei nostri personaggi). Sopravvivere a questi scontri garantirà, come ricompensa, un quantitativo esagerato di esperienza e Gald (la nota valuta della serie), incentivando i giocatori a compiere più volte questa impresa che si rivelerà, almeno le prime volte, alquanto spiazzante.Se gli incontri sono rimasti pressoché invariati dai precedenti capitoli, non si può dire altrettanto del sistema di combattimento che, pur mantenendo i punti principali del collaudato Linear Motion Battle System, subisceLa principale novità su cui si basa l'intero sistema di Tales of Berseria consiste nella(BA), presente sia su alleati che nemici, definibile come la rappresentazione, essenzialmente, del numero di combo che potremo eseguire: ognuno dei personaggi ne avrà tre di base ad inizio combattimento, salvo svariate eccezioni, e potremo accumularne fino ad un massimo di cinque sfruttando saggiamente le debolezze del nemico o dimostrando le nostre abilità difensive. Utilizzando ripetutamente combo mirate a stordire gli avversari potremo infatti rubare le loro anime od ottenerne di nuove schivando al momento giusto i loro attacchi per poi utilizzarle in maniera devastante, grazie ad una funzione intitolata. Queste arti ci permetteranno di eseguire, con la pressione del tasto R2, una particolare mossa o di attivare una modalità “overlimit”, come nel caso di Velvet che evocherà il suo braccio demoniaco per sferrare combo devastanti, rendendo le battaglie sempre frenetiche e mai noiose, sopratutto utilizzando saggiamente i punti accumulati nella(BE), che ci permetteranno di cambiare il personaggio utilizzato con una riserva senza interrompere la combo o di scatenare le spettacolariinfliggendo un quantitativo di danni considerevole.Anche il sistema di equipaggiamento ha subito delle variazioni rispetto alle precedente iterazioni del franchise, proponendo qualcosa di estremamente più semplice a ciò che venne introdotto con Tales of Zestiria, pur conservando la meccanica di drop dai nemici. Per potenziare un singolo pezzo basterà, al contrario del precedente capitolo, migliorarlo con i materiali che troveremo durante le nostre esplorazioni o scomponendo i doppioni rilasciati dello stesso tipo, vantando un sistema di progressione delle armi e delle armature completamente verticale e, soprattutto,. Il gioco ci spronerà inoltre a cambiare spesso equipaggiamento per via delle abilità innate presenti in ognuno di essi, assimilabili dai protagonisti solamente dopo aver assorbito sufficiente esperienza in maniera analoga, per citare un esempio, a Final Fantasy IX , invitando i giocatori a spendere regolarmente i soldi (che saranno sempre più che sufficienti) per rinnovare e cambiare costantemente la propria attrezzatura di battaglia., infine,: durante l'avventura, ma anche prima dello scontro finale, avremo accesso a, prevalentemente mirate a conoscere meglio i retroscena dei protagonisti e anche di altri personaggi, strizzando l'occhio ad alcuni avvenimenti di Tales of Zestiria con, tra cui figurano anche i consuetipresenti in quasi ogni episodio della serie. Non manca inoltre, oltre a qualcheda esplorare liberamente affrontando nemici sufficientemente forti e i, simili ai mostri d'élite già visti in Tales of Xillia L'unico “pelo nell'uovo”, se così si può chiamare, di Tales of Berseria viene rappresentato dalla grafica di gioco che mostra, senza troppi sotterfugi,, specialmente quando si esamina l'ambiente,, soprattutto nei primi piani di certi filmati. Ciò non influisce minimamente, tuttavia, sulla qualità generale del comparto tecnico, grazie adanche durante le battaglie ricche di esplosioni ed effetti speciali di vario tipo.La colonna sonora, nuovamente composta da Motoi Sakuraba , ricalca uno stile conosciuto e inconfondibile con, purtroppo,tra cui il tema principale quello di Velvet ma che si dimostrano, in media, sempre adatte alla situazione mostrata, mentre la presenza del doppiaggio inglese e giapponese accontenterà anche i fan più esigenti in tale ambito, con una performance più che buona dai doppiatori di entrambe le nazionalità.