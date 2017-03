2 a 5 giocatori in cui uno veste i panni di un gigante, gli altri di umani

Considerando quanto sono in voga i giochi in scatola negli ultimi anni, è inevitabile che una serie popolare come l'finisca anche sui nostri tavoli da gioco. In realtà già nel 2016 e sempre Cryptozoic Entertainment , ha creato un gioco di carte dedicato alla serie, un deck building compatibile con il "Cerberus Engine: Heroes".Quest'anno ho voluto proporre qualcosa di più strutturato, ovvero un gioco daIl gigante ha ben 3 possibilità di vittoria:1) distruggere l'avamposto2) causare un certo numero di vittime3) uccidere uno dei personaggi degli altri giocatoriPer quel che riguarda gli umani, devono "semplicemente" uccidere il gigante, ma farlo non è facile in quanto devono arrampicarsi su di lui e colpirlo, dopo avergli inflitto abbastanza danni, mortalmente. Si tratta di un gioco che combina, offrendo comunque una certa dose di strategia. Verrà portato in Italia da Cosmic Group , ad un prezzo consigliato di 45 euro.