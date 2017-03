segue le avventure diuna giovane fanciulla dai lunghi capelli rossi che vive in un futuro in cui le macchine hanno preso il sopravvento sugli esseri umani, ormai prossimi alla estinzione.Il nuovo gioco di Guerrilla Gamesarriva sugli scaffali supportato da recensioni più che positive

3 marzo



Nintendo Switch ( Switch )

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( Switch



Tornano le avventure di Link e della principessa Zelda in un nuovo capitolo che promette di rivoluzionare la serie. Tra le tante novità saranno presenti una mappa esplorabile che si preannuncia enorme, la possibilità di scalare montagne e torri, cacciare animali e raccogliere nuovi abiti, cibo e pozioni.

28 minigiochi che sfruttano le potenzialità dei Joy-Con e che metteranno alla prova i vostri riflessi e quelli dei vostri amici.

Conta le biglie, muuuungi la mucca, in guardia!, Bollicine e chiamata urgente sono solo alcuni minigiochi che sfruttano le peculiari caratteristiche di Switch.



Torna il simpatico protagonista di decine di giochi negli anni '90 con una nuova visuale isometrica e tanti muri e nemici da far saltare in aria con le bombe.

I am Setsuna ( Switch



I Am Setsuna narra la tragica storia di una ragazza dotata di un’incredibile forza d’animo, Setsuna, e del sacrificio a cui deve sottoporsi per salvare la gente della sua terra. Dal momento in cui Setsuna si vede obbligata a partire per una terra lontana insieme a due compagni chiamati a proteggerla, ha inizio una storia indimenticabile, emozionante e ricolma di coraggio.

Una nuova versione per la neonata console Nintendo che agigunge una nuova modalità, la Arena of Time, al classico titolo uscito lo scorso anno per Playstation 4.



Snipperclips - Diamoci un taglio ( Switch )



Snipperclips è un gioco cooperativo per due persone in cui ognuno dei giocatori prende il controllo di una strana creatura fatta di carta utilizzando uno dei due Joy-Con.

L'obiettivo è risolvere puzzle creati per sfruttare le peculiarità dei delle due creature che sono in grado di tagliarsi a vicenda per creare nuove forme.

Fast RMX ( Switch )



Una versione remixata del classico Fast Racing Neo uscito nel 2015 per Nintendo Wii U.

Shovel Knight Treasure Trove ( Switch )



Una roccolta del famoso platform indie sviluppato da Yacht Club Games che conterrà il gioco originale e tutte le espansioni uscite finora tra cui anche il nuovissimo Shovel Knight Specter of Torment.

Skylanders Imaginators ( Switch )

Just Dance 2017 ( Switch )

7 marzo

XONE , PC) Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ( PS4



Ghost Recon Wildlands è ambientato alcuni anni nel futuro in Bolivia, uno stato sopraffatto dal cartello della droga chiamato Santa Blanca, che l'ha trasformato in un narcostato governato da paura, ingiustizia e violenza. Sarà compito dei Ghost infiltrarsi nel paese e destabilizzare l'alleanza tra Santa Blanca e il governo corrotto.

Ghost Recon Wildlands è il primo sparatutto militare ambientato in un enorme e pericoloso mondo da esplorare liberamente sia con una modalità single player che in quattro giocatori in modalità co-op.



10 marzo

NieR Automata ( PS4



Degli invasori provenienti da un altro mondo sferrano un attacco improvviso utilizzando la loro arma segreta; delle biomacchine. Per scampare a questa terribile minaccia, l’umanità è obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato, ma riescono solamente a rallentare l’avanzata delle macchine. Nella speranza che annienti il nemico, viene introdotta una nuova unità di fanteria androide, la squadra YoRHa. Su questa terra arida ed abbandonata, la brutale guerra tra le macchine e gli androidi continua ad infuriare. Una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo...

Seguito diretto di Platinum Games, NieR Automata riprende le vicende diversi anni dopo la fine del primo capitolo. Degli invasori provenienti da un altro mondo sferrano un attacco improvviso utilizzando la loro arma segreta; delle biomacchine. Per scampare a questa terribile minaccia, l’umanità è obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato, ma riescono solamente a rallentare l’avanzata delle macchine. Nella speranza che annienti il nemico, viene introdotta una nuova unità di fanteria androide, la squadra. Su questa terra arida ed abbandonata, la brutale guerra tra le macchine e gli androidi continua ad infuriare. Una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo...Seguito diretto di NieR e sviluppato da, NieR Automata riprende le vicende diversi anni dopo la fine del primo capitolo.





Mario Sports Superstars ( 3DS



Oltre 18 personaggi provenienti dal mondo del regno dei funghi si cimentano in cinque sport diversi: calcio, tennis, golf, baseball e corsa dei cavalli.



PSVITA PC) Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey ( PS4

17 marzo

2Dark ( PS4 , XONE , PC)

Danganrompa 1-2 Reload ( PS4

Kona ( PS4 , PC)

23 marzo

XONE , PC) Mass Effect Andromeda ( PS4



Inizia questo mese con Mass Effect Andromeda una nuova trilogia della fortunata serie sviluppata da Bioware e distribuita da Electronic Arts.

Il titolo porta i giocatori nella galassia di Andromeda, molto lontano dalla Via Lattea. Qui i giocatori guideranno la nostra battaglia per una nuova dimora in un territorio ostile dove NOI siamo gli alieni.

Rock Band VR (Oculus Rift)

24 marzo

PSVITA , PC) Toukiden 2 ( PS4

PC) Zero Escape: The Nonary Game ( PS4

PSVITA ) Touhou Genso Wanderer ( PS4

Troll and I ( PS4 , XONE , PC)

27 marzo

Operation Abyss: New Tokyo Legacy ( PC

28 marzo

XONE , Switch , PC) Has Been Heroes ( PS4

Vikings: Wolves of Midgard ( PS4 , XONE , PC)

29 marzo

30 marzo

PC) Thimbleweed Park ( XONE



La nuova avventura grafica di Ron Gilbert, creatore di alcune perle come Maniac Mansion e Secret of the Monkey Island.





31 marzo



Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix ( PS4



Sei classici titoli della serie Kingdom Hearts raccolti in un'unica edizione in attesa dell'arrivo del terzo capitolo della saga.

La raccolta comprende i seguenti titoli:

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX: Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati rimasterizzati in alta definizione)

Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX : Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:coded