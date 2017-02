Accel World Vs Sword Art Online avrà un Season Pass

Sul Playstation Store giapponese è apparso il preorder per il Season Pass di Accel World Vs. Sword Art Online, sia per Playstation 4 che Playstation Vita, al prezzo di 2800 yen (circa 23 euro).



Il Season Pass garantirà l'accesso ai seguenti contenuti aggiuntivi, la cui uscita è prevista in Giappone per il 2017:

Dispersi su di un altro mondo - Includerà un nuovo dungeon e tre personaggi giocabili

DLC ancora senza titolo - Includerà un nuovo personaggio giocabile

DLC ancora senza titolo - Includerà i costumi da bagno per Asuna, Leafa e Sinon

I fan giapponesi potranno giocare il cross-over dal 16 marzo su Playstation 4 e Playstation Vita, gli occidentali invece dovranno aspettare l'estate prima di poter mettere le mani su Accel World Vs. Sword Art Online.



Fonte consultata:

Gematsu