Ilè giunto a conclusione ed è arrivato il momento di decretare il vincitore. Grazie a tutti i partecipanti per averci inviato i loro lavori, e, nell'augurare a tutti buona fortuna, diamo il via alla votazione, che durerà sino alleDi seguito l'elenco completo di tutti gli elaborati:Personaggi: Nero/Saber (Fate Extra/Extella), Tamamo-no-mae (Fate Extra\Extella) e Jeanne d'arc/Ruler (Fate Extella/other series)Personaggi: Saber o Altera (Fate/Grand Order e Fate/Extella)Personaggi: Jeanne d'Arc (Fate/Extella)Personaggi: Tamamo no Mae (Fate/Extra, Fate/Extella)Personaggio: Lancer - Elizabeth Bathory (Fate/Extra CCC)Personaggi: Saber Bride, chibi Shirou, chibi RinPersonaggi: Archer (Fate/Extella) ed Archer Alter (Fate/Grand Order OVPersonaggi: Sakura Matou (Fate Stay Night)Personaggi: Saber - Nero (Fate/Extra e Fate/Extella).Personaggi: Gilgamesh - Archer (Fate/Extella, Fate/Zero, Fate/Stay Night, Fate/Grand Order, Fate/Extra CCC, Fate/Strange Fake)Personaggi: Saber - Arturia (Fate/Stay Night)