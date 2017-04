The Franz Kafka Videogame è un'originale avventura a enigmi sviluppata da Daedalic Entertainment ispirata alle opere di Franz Kafka.

Il protagonista, K., riceve un'inattesa offerta di lavoro. Questo evento cambierà la sua vita, costringendolo ad affrontare un lungo viaggio. Con sua grande sorpresa, si accorgerà che il mondo al di fuori della sua patria non sembra normale come pensava.

Insieme a K., vivrai un'atmosfera piena di assurdità, surrealismo e assoluta incertezza.



7 aprile

Nei panni di Jacob Solomon, capo di un gruppo improvvisato, devi sopravvivere alla devastazione causata dall'impatto di un asteroide. Il mondo come lo conoscevi non esiste più, seppellito da un'incessante nevicata. I soccorsi arriveranno tra 30 giorni ed il tuo obiettivo è condurre i tuoi compagni alla salvezza.

Dopo una campagna Kickstarter che ha raccolto oltre 3 milioni di sterline arriva sugli scaffali Yooka-Laylee il nuovo gioco a piattaforme open-world di Playtonic , da molti considerato come l'erede spirituale di Banjo-Kazooie . Esplora mondi immensi e bellissimi, incontra (e affronta) un indimenticabile cast di personaggi e raccogli tantissimi splendidi oggetti con gli inseparabili Yooka e Laylee , che vivranno un’avventura epica per fermare l’inquietante magnate Capital B e il suo perfido piano di impossessarsi di tutti i libri del mondo... per convertirli in puro denaro! Con le loro mosse speciali, i nostri eroi dovranno affrontare tantissime sfide di piattaforma ed enigmi mentre sono alla ricerca dei Pagies, gli oggetti d’oro usati per sbloccare ed espandere nuovi bellissimi mondi , ognuno zeppo di personaggi strambi, corse nei vagoni, giochi arcade, quiz, multiplayer... e tanto altro!

Dopo il successo del primo capitolo tornano le avventure di Nathan e dei dispettosi spiriti giapponesi con un secondo capitolo che esce in due versioni differenti: Spiritossi e Polpanime . Una sera, mentre Nathan è profondamente addormentato, due sinistri Yo-kai si affacciano alla sua stanza da letto, eliminano i suoi ricordi e sottraggono il suo Yo-kai Watch. Il giorno successivo egli si imbatte nella misteriosa Bottega della Memoria dove ritrova il suo Yo-kai Watch e, dopo poco, i due divertenti Yo-kai, Jibanyan e Whisper, che i fan riconosceranno dalla serie animata televisiva. I giocatori potranno giocare nei panni di Nathan o in quelli di Katie, iniziando un viaggio nel tempo mentre cercano di svelare le ragioni che si celano dietro gli ultimi misteri e disordini nella loro città e, per la prima volta, i giocatori potranno scambiare online le loro Medaglie Yo-kai e creare un team dei loro Yo-kai preferiti per sfidare amici lontani in modalità multiplayer.

14 aprile

PC) A Rose in the Twilight ( PSVITA

La Protagonista Rose si risveglia in un castello privo di colori e con una maledizione fatta di spine sulla schiena. Assieme ad un gigante di pietra dovrà cercare di scappare dal castello, scoprire il mistero della maledizione e della scomparsa dei colori utilizzando il potere che le permette di assorbire il sangue e trasformarlo in oggetti solidi.

18 aprile



XONE , Switch , PC) Wonder Boy: The Dragon's Trap ( PS4



Lizardcube propone un remake del classico Wonder Boy III: The Dragon's Trap, uscito nel 1989 su Master System e Game Gear, che ripropone la stessa storia dell'originale con una grafica completamente rifatta. Il titolo offre l'opportunità di giocare anche con il classico stile 8-bit.

Dopo aver sconfitto il malvagio Mecha Dragon in Wonder Boy II il giovane protagonista si ritrova trasformato in una lucertola e la sua nuova missione sarà quella di trovare una cura per la strana maledizione che l'ha colpito.

Guardiani della Galassia: the TellTale Game ( PS4 , XONE , PC)



In attesa del secondo capitolo cinematografico TellTale Games ci propone una nuova storia divisa in cinque capitoli dedicata a Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Racoon e Groot.

Nuove avventure ispirate ai fumetti ed ai film che riproporranno lo stile dei giochi TellTale con tanta azione e battute divertenti. La saga sarà divisa in cinque episodi.



Shiness The Lighting Kingdom ( PS4 , XONE , PC)

XONE , PC) The Disney Afternoon Collection ( PS4



Sei classici Disney dell'epoca NES riproposti in un unico titolo: Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop Agenti Speciali 2, Duck Tales, Duck Tales 2, Darkwing Duck e TaleSpin.