Articoli correlati:

Dopo una lunga attesaha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova console,, svelandone ufficialmente la data di uscita, il, ed il prezzo, pari a $ 299,00, che, in Italia, stando alle prime stime di Gamestop ed Amazon , sarebbe pari a(a cui si collegano i due Joy-Con per formare un controller),(che ospita la console e si collega al televisore),. Saranno disponibili: una con i Joy-Con grigi e una con un Joy-Con blu neon e uno rosso neon.Di base, come era già stato annunciato, Nintendo Switch sarà una console casalinga con una(espansibile con micro SD ad alta capacità) che non solo si connetterà al televisore di casa (), ma potrà trasformarsi anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo(risoluzione 1280 x 720 - 720p).I giocatori, in particolare, potranno godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino, con uno, ed una batteria in grado di fornire più di, anche se la durata varierà a seconda del software e delle condizioni di utilizzo (ad esempio con The Legend of Zelda: Breath of the Wild si parla di circa tre ore di gioco). La batteria, peraltro, potrà essere ricaricata collegando il blocco alimentatore al connettoredella console., impugnandone uno per mano, o insieme come se fossero un controller unico, con l’impugnatura Joy-Con, e, cosa alquanto interessano, potranno essere collegati alla console per usarla anche in modalità portatile., e, mentre il Joy-Con sinistro dispone di unda condividere con gli amici sui social network, il Joy-Con destro include unin grado di rilevare la distanza, la forma e i movimenti degli oggetti vicini in giochi appositamente creati. Entrambi i Joy-Con includono poi una funzione rumble HD avanzata, che può eseguire vibrazioni molto più realistiche che in passato nei giochi compatibili.Lato, Nintendo Switch permette la possibilità di, con supporto al. Il, e di esso farà parte anche un app per smartphone che permetterà ai giocatori di invitare gli amici a giocare online, fissare appuntamenti di gioco e chattare mentre giocano con i titoli compatibili. Il servizio a pagamento sarà disponibile in autunno.Nella galleria sottostante potete osservare i vari accessori che saranno disponibili al lancio, mentre di seguito potete guardare il video integrale della presentazione: