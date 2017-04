Senran Kagura: Estival Versus a tutto fanservice!

Fanservice

Trama

vede come protagoniste le avvenenti e formose shinobi dell'accademia Gessen, dell'accademia Hanzo, dell'accademia Hebijo, e della Crimson Squad, con l'aggiunta delle sorelle Mikagura

Shinobi Bon Dance

la trama di Senran Kagura: Estival Versus punta soprattutto a far divertire

Gameplay

story mode

Ogni missione ha obiettivi specifici, dalla sconfitta dell'avversario di turno, alla distruzione dei santuari controllati dalla fazione nemica, e ad ognuna di esse è collegata ad una delle tante shinobi

dress mode

fanservice

creare dei veri e propri diorami con le shinobi preferite, scegliendo abiti, pose, mosse, ed espressioni facciali

Senza dubbio maggiori, rispetto ai capitoli dei precedenti, sono invece i cambiamenti nel sistema di combattimento, che nel complesso si rileva dinamico e divertente. Ognuna delle 35 shinobi ha un suo stile di combattimento preciso, che risente notevolmente dalla tipologia di arma usata

musou

Grafica e Sonoro

Purtroppo però non si notano eccezionali differenze tra la versione PlayStation 4 del gioco e la versione PC

Per quanto riguarda le mod non c'è da preoccuparsi, la nostra cara e attivissima community si è già attivata mettendo a disposizione non solo la rimozione totale delle censure, ma anche alcuni piccoli miglioramenti tecnici e l'inserzione di alcuni costumi e modelli creati ad hoc.

fanservice

In conclusione mi sento di consigliare questa versione di gioco soprattutto a coloro che non hanno una PlayStation 4 o a coloro che hanno voglia di perdersi nel mondo infinito e pulsante delle mod .

Il titolo di per se è molto divertente e sicuramente vi potrà intrattenere per molte ore, grazie sia al gameplay frenetico che alle curve delle giovani donzelle, da ammirare nel mentre se le suonano di santa ragione.

, forse è questa la parola che riesce a riassumere al meglio la serie di videogiochi, che, sviluppati nel lontano Giappone dallae dalla, hanno fatto proprio dello stesso, per la gioia di molti giocatori, una sorta di arte.Nata nel 2011, con l'arrivo suldi, la serie, inizialmente concepita come un videogioco side scrolling, ha iniziato a farsi conoscere in occidente cone il suo diretto sequel, oltre che per l'immancabile adattamento animato; e, dopo un primo tentativo di migliorare la grafica, dando al gioco uno stile più simile a quello dei musou con, orariprovano nuovamente a far fare il salto di qualità alla loro creatura con Senran Kagura: Estival Versus perLa storia diè ambientata subito dopo gli eventi di Shinovi Versus, e, come nei capitoli precedenti,. A dare il la agli eventi del gioco è l'incontro tra le sorelle Ryona e Ryobi con la loro ormai defunta sorella maggiore Ryoki, e la comparsa di una misteriosa luce che trasporta tutte le ragazze su una paradisiaca isola tropicale, ove ben presto scoprono di essere parte della, una sorta di battaglia tra squadre, organizzata per consentire agli shinobi morti inutilmente di trovare la pace e trapassare definitivamente, in cui è in palio nientepopodimeno che il titolo di Kagura e l'accesso a tutti i segreti del mondo degli shinobi.Abbastanza banale e priva di reale profondità,, come peraltro sarebbe lecito aspettarsi da un anime ecchi, e in ciò sicuramente riesce con corposi dialoghi in cui ad assumere rilievo centrale non è tanto la storia in sé, quanto le caratterizzazioni delle varie protagoniste (ben 35), con i loro stereotipi, le loro manie, e loro assurdità, condensati in un cast di personaggi quanto mai vario che va dalla maniaca dei seni Katsuragi, a Ryōna che ama farsi insultare, passando per l'apparentemente fredda Yomi, e la mascolina Miyabi.Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio,offre al giocatore diverse modalità, a partire, ovviamente, dalloarticolato in varie missioni giornaliere, che seguono l'evoluzione del Shinobi Bon Dance e la lotta delle shinobi per diventare Kagura.Le missioni, i cui protagonisti sono a turno i cinque i gruppi di ragazze ninja su cui la storia è incentrata, ovvero le tre scuole ninja (Gessen, Hanzo, Hebijo), la Crimson Squad, e le sorelle Mikagura, si articolano secondo uno schema preciso che, seguendo anche la tradizione della serie, alterna una fase iniziale e finale in stile visual novel, con tanti dialoghi e la sensazione, avvalorata dalla grafica, di partecipare ad una sorta di anime, ad una centrale basata sull'azione vera e propria, con scontri in cui, in linea con le caratteristiche del genere, si è chiamati ad affrontare centinaia di nemici e boss con abilità speciali (le altre protagoniste)., protagonista della singola missione, spingendo così il giocatore, comunque sempre libero di scegliere un altro personaggio, ad utilizzare e vedere in azione tutte e trentacinque le ragazze, confrontandosi con i vari stili di gioco delle stesse e facendone aumentare il livello, sbloccando di conseguenza abilità e potenziamenti.Dal menù spiaggia - piacevole tocco di fanservice che fa cambiare lo sfondo del menù in base all'ultima shinobi selezionata -, è poi possibile accedere alle altre modalità, a partire dalle sfide di abilità, per finire con le Shinobi Heart mission, sbloccabili solo dopo aver completato un certo numero di missioni nella storia principale e incentrate su un singolo personaggio e sulla sua storia, passando per il peculiare e senza dubbio interessante), in cui protagonista assoluto è, nemmeno a dirlo, il, con la possibilità di, sbloccabili completando gli stage della story mode.Come in Senran Kagura 2: Deep Crimson, anche Estival Versus presenta poi una modalità online, con varie tipologie di missioni (deathmatch, vittoria a punti, cattura il reggiseno, ecc...), e un sistema di ricerca automatica dei match a disposizione, accompagnato, ovviamente, dalla possibilità di creare e ricercare le varie room, utilizzando i filtri a disposizioni. Non ci troviamo naturalmente di fronte ad una modalità multiplayer paragonabile a giochi interamente basati su di essa, né ci sono tantissimi giocatori, ma le battaglie online si rivelano nel complesso piuttosto divertenti, rappresentando un piacevole intermezzo rispetto alle missioni in single player, anche grazie ad alcuni accorgimenti, come, ad esempio, la possibilità, finite le vite a disposizione, di usare uno dei nemici normalmente controllati dall'IA per cercare di tornare in vita, sconfiggendo uno degli altri giocatori.(ad esempio con un'arma pesante escono fuori colpi potenti ma lenti), ed è influenzato anche dalla trasformazioni a disposizione (shinobi e costume da bagno), che alterano le combo e modificano in parte i movimenti.Come tutti i giochi musou è ovviamente possibile terminare le varie missioni premendo tasti a caso, ma, per quanto il contesto sia improntato alle risate e al fanservice, in realtà Senran Kagura: Estival Versus richiede comunque una certa dose di abilità, soprattutto negli scontri con le altre protagoniste, in cui diventa fondamentale saper concatenare le combo, parare gli attacchi, utilizzare le mosse speciali, e sfruttare al massimo gli elementi ambientali, dalle bombe con effetti secondari, alla possibilità di camminare sui muri, sferrando potenti colpi di sorpresa.La stessa IA, pur non essendo al livello di altri giochi, è comunque più che sufficiente rispetto a quello che di solito si vede nei giochi, e, al di là delle altre protagoniste, che possono rivelarsi ossi duri se si tende a giocare senza particolare attenzione, anche i nemici ordinari sanno offrire un po' di resistenza, soprattutto grazie all'opera di diversificazione degli stessi effettuata dallae dallaIn definitiva, si può dire che la scelta dello stile di gioco spetta al singolo giocatore, libero di premere tasti a caso trattando il gamepad come una sorta di anti stress, o di sfruttare al meglio il personaggio controllato; quel che è certo, però, è che lo stesso gioco spinge comunque a cercare di migliorarsi costantemente, con il voto dato al termine di ogni missione, che, a differenza di altri musou, può essere anche piuttosto basso, incentivando, almeno in teoria, una reazione di orgoglio.Rispetto al precedente capitolo della serie, Shinovi Versus, si notano dei netti miglioramenti sul profilo grafico. I modelli delle protagoniste sono molto più dettagliati e il numero di poligoni di queste ultime è abbastanza buono, le animazioni sono molto più fluide e gli scenari, seppur molto piccoli, risultano davvero dettagliati e pieni di particolari (anche se si notano alcune texture a risoluzioni più basse).se non qualche ombreggiatura migliorata e la possibilità di attivare o disattivare i vari filtri senza però poterne scegliere ne l'intensità ne il il filtro stesso da adottare (SMAA, MSAA ETCC..), ma riesce a tenere molto stabili itanto cari a noi giocatori PC e la possibilità di giocare inNotevole è anche la parte audio, ove, oltre ad un'ottima colonna sonora, a dare veramente un'impronta di qualità è il superlativo doppiaggio giapponese (con sottotitoli in inglese), con un cast di voci ampio e ben assortito, composto da interpreti come, che si presenta sin da subito con la travolgentea tema(che, se non l'avete ancora capito, è ovunque).