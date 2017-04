L'app per smartphone vi permetterà anche di volare nei fantastici paesaggi della Terra e di Namecc, calcolare la potenza combattiva dei vostri amici e parenti e addirittura lanciare onde energetiche contro i vostri mobili di casa grazie alla Realtà Aumentata.

Se siete appassionati diavrete di certo provato almeno una volta a lanciare un'onda energetica (o meglio Kamehameha) per emulare il mitico protagonistaha pensato di farvi immegere ancora di più nello storico manga digrazie ad un visore per la realtà virtuale che, in combinazione con una app per smartphone e due "aggeggi" da infilare nelle mani, vi permetterà di combattere contro Freezer a suon di onde energetiche.Certo un oggetto interessante che farà felici i molti fan della pluridecennale saga dei Saiyan ma ricordatevi che solo voi potete vedere cosa c'è sullo schermo, cosa che potrebbe generare confusione in chi vi sta attorno.Il costo per tutta l'attrezzatura ammonta a 14.000 yen (circa 120 euro) e se volete maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di BotsNew a questo indirizzo.