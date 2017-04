entro la fine del 2017

Announcement: SPLATOON, the manga series inspired by the hit Nintendo game makes it's debut late 2017! Join the Turf War!🦑 pic.twitter.com/kmOGQJaMf7 — VIZ Media (@VIZMedia) 21 aprile 2017



Tramite il suo account Twitter ha comunicato che il manga diarriverà in Occidente. Per ora l'annuncio è valido per gli Stati Uniti e tutti quei paesi anglofoni in cuidistribuisce i propri volumi. Rimaniamo, quindi, in attesa di futuri comunicati da parte delle case editrici nostrane. Può essere che J-pop venga coinvolta data la presenza nel loro catalogo di altre serie legate a brand Nintendo?è stato uno dei titoli rivelazione di Wii U, e un secondo capitolo è pronto a conquistare Nintendo Switch il 21 luglio. Il gioco consiste nel coprire di inchiostro colorato più superficie possibile rispetto alla squadra avversaria. Protagonisti sono i simpatici Inkling, creature antropomorfe dall'aspetto simile ad un calamaro che possono, a loro discrezione, trasformarsi in tutto e per tutto in uno di questi cefalopodi.