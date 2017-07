6 luglio

Kirby's Blowout Blast ( 3DS

Combatti in più di 25 frenetici livelli 3D e tieni a mente che più nemici risucchi più forte diventi. Elimina ondate di nemici in un sol colpo e cerca di ottenere una stella di bronzo, d'argento o d'oro!





7 luglio

PSVITA PC) Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight ( PS4

La collisione tra i mondi di SWORD ART ONLINE e ACCEL WORLD è cominciata!

In mezzo a tutto questo caos, Yui scompare e Kirito deve affrontare i Sette Re dal colore puro del Mondo Accelerato per riuscire a raggiungere il luogo in cui si trova imprigionata. I giocatori di entrambi i gruppi si uniscono in una guerra dei mondi in cui i Burst Linker più forti e i giocatori di ALO partono in missione per cercare di salvare Yui dalle grinfie di Personna Babel.



11 luglio

Final Fantasy XII The Zodiac Age ( PS4

Versione rimasterizzata di Final Fantasy XII, con i contenuti e le modifiche della International Zodiac Job Edition. Nella capitale del regno di Dalmasca, Rabanastre, si celebra il matrimonio della principessa Ashe di Dalmasca con il principe Rasler di Nabradia, ma la felicità dura per pochi giorni in quanto l'Impero di Archadia invade Nabradia. Nabradia e Dalmasca sono soggiogati dalle forze dell'impero; il principe Rasler perde la vita durante la Battaglia di Nalbina. Il re di Dalmasca, Raminas, è costretto a firmare un trattato di resa, ma i capitani del piccolo regno fiutano la trappola: Archadia vuole assassinare il monarca e destabilizzare il regno.

XONE , PC) Black the Fall ( PS4



12 luglio

The End is Nigh (PC)

13 luglio

Death Squared ( Switch )

18 luglio

PC) Yonder: The Cloud Catcher Chronicles ( PS4



Gemea potrà anche sembrare un paradiso, ma una perfida oscurità ha avvolto questa terra, gettandone gli abitanti nella disperazione... Come eroe o eroina di Yonder esplorerai Gemea e scoprirai i segreti dell’isola e i misteri su di te.

21 luglio

Splatoon 2 ( Switch



Splatta dove, quando e con chi vuoi in Splatoon 2. Le tradizionali mischie mollusche quattro contro quattro fanno il loro ritorno in questo secondo capitolo della serie, insieme a nuovi livelli, nuovi stili, nuove armi e molto altro!

Fate/Extella: The Umbral Star ( Switch



Fate/Extella è ambientato dopo gli eventi della guerra del Santo Graal del primo gioco Fate/Extra. Nero e il suo master hanno vinto la guerra, dando loro il controllo del computer Moon Cell, che ha il potere di realizzare un desiderio. Come prova della loro regalit, hanno ottenuto l'anello Regalia, con la quale governano gli ex servant del nemico; ma vengono affrontati da un nuovo nemico che detiene a sua volta un Regalia. La storia principale è raccontata dal punto di vista di Nero, Tamamo no Mae e Attila; ma il gioco include anche storie laterali focalizzate su altri servant.

25 luglio



Pyre è un gioco di ruolo basato in cui dovrai guidare un gruppo di esuli in cerca di libertà lungo un vasto e mistico purgatorio in cui si svolgono antiche competizioni. Chi ritornerà alla gloria del passato e chi resterà in esilio fino alla fine dei suoi giorni?

XONE , PC) Aven Colony ( PS4

PSVITA ) Fallen Legion ( PS4

27 luglio

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls ( PC



A differenza dei precedenti giochi della serie, che sono sostanzialmente delle visual novel investigative, Another Episode è un action game in cui il giocatore assume il controllo delle due protagoniste, Komaru Naegi e Toko Fukawa, per farle fuggire dalla folle città di Towa City.

Potete leggere la nostra recensione della versione PlayStation 4 a questo indirizzo

28 luglio



Le misteriose creature chiamate Pikmin si uniscono al Capitano Olimar, l'intrepido esploratore spaziale, per un'avventura a scorrimento laterale sulle console della famiglia Nintendo 3DS. Mentre i Pikmin seguono Olimar, tocca il touch screen per decidere dove lanciarli: si metteranno subito al lavoro, spostando oggetti, affrontando creature o trasportando tesori mentre si dirigono alla meta.



Un'avventura bizzarra ed esilarante con i tuoi Mii preferiti ti attende in Miitopia. Può succedere di tutto! Partire per un'avventura insieme al tuo migliore amico, alla persona che ami segretamente o a uno dei tuoi professori ... Chissà come dev'essere! In Miitopia potrai scoprirlo, perché dovrai partire per un'avventura bizzarra ed esilarante con i tuoi Mii preferiti. A ogni angolo ci sarà una sorpresa ad attenderti, ma il punto è: chi deciderai di portare con te?

XONE ) Shadow Tactics: Blade of the Shogun ( PS4

Namco Museum ( Switch )



Tornano i grandi classici Namco degli anni '80 in una collezione che comprende i seguenti titoli: Pac-Man Vs., Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga '88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Splatterhouse e Tank Force.

Brain Training Infernale del Dr. Kawashima - Sai Mantenere la Concentrazione? ( 3DS

E voi, cosa avete intenzione di comprare?