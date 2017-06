Il trentesimo numero di quest'anno di Weekly Shōnen Magazine, in uscita mercoledì, rivela che è in produzione un gioco perispirato al manga " The Seven Deadly Sins " chiamato(The Seven Deadly Sins: Il viaggiatore di Britannia). Il produttore èe l'articolo inoltre mostrerà la confezione fisica del gioco e due screenshot.Nanatsu no Taizai: Britannia no Tabibito non è il primo gioco ispirato alla serie, infatti nel 2015 è uscito su Nintendo 3DS Nanatsu no Taizai: Unjust Sin e su smartphone Nanatsu no Taizai: Pocket no Naka no Kishidan.