BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia sarà disponibile in Europa in esclusiva per PlayStation®4, sia in formato digitale che retail e con una localizzazione EFIGS. Basato sulla celebre serie di manga e anime, The Seven Deadly Sins, The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia è il primo adattamento videoludico per console della serie anime e manga che riunisce gli incredibili personaggi di The Seven Deadly Sins in una straordinaria avventura ricca d’azione per PlayStation®4.



The Seven Deadly Sins è una leggendaria banda di ribelli che è stata accusata di aver rovesciato il Regno di Lionesse e per questo ricercata dalla guardia reale dei Cavalieri sacri. Ma quando appare una giovane ragazza con un sincero desiderio in mente e la determinazione di trovare i Seven Deadly Sins, lo scenario cambia e inizia un’avventura straordinaria!

