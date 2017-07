JRPG in tempo reale

circa 30 ore di gioco necessarie per completare la trama

Queste abilità non consumeranno nessuna barra della magia, ma avranno invece un tempo di cooldown

scambiare di posto due dei tre membri del party e innalzare immediatamente la percentuale di danni extra al 200%, così da sfruttare qualche secondo di stun del nemico

lanciare incantesimi (questa volta anche con l'arma sguainata finalmente!)

Purtroppo i controlli rimangono gli stessi di LS, cioè terribili

Queste aree, purtroppo, sono state riciclate quasi interamente da LS

Anche i nemici sono stati completamente ripresi dal vecchio gioco

Solo i dungeon sono al 100% inediti, ma soffrono di un aspetto minimale e completamente anonimo

I personaggi di AW non potranno equipaggiare armi come quelli di SAO, ma godranno invece di particolari pietre che infonderanno danni di tipo elementale ai loro attacchi

il lavoro di design ambientale è stato fatto sufficientemente bene solo nelle piccole aree di Brain Burst in cui entreremo di rado nel corso dell'avventura

i cali di frame saranno all'ordine del giorno, così come i pop up di NPC

Il doppiaggio in giapponese è di alto livello, con tutti i seiyuu originali delle due serie animate

Di buona fattura anche la traduzione italiana

Nel complesso siamo di fronte ad un titolo appena sufficiente, rivolto esclusivamente ai fan di una o di entrambe le serie

centinaia di righe di dialogo inutili

modalità online per svolgere missioni extra in cooperativa o lottare in PvP nell'arena

Accel World Vs. Sword Art Online di Bandai Namco e Artdink per PlayStation 4 e PlayStation Vita è un titolo rivolto esclusivamente a chi è già fan di almeno una delle due serie. Non solo perché il titolo dà per scontate molte nozioni, ma anche perché i fan dei JRPG in tempo reale hanno ben altre alternative a cui rivolgersi. A causa di un enorme riciclo di elementi già visti un paio di anni fa in Lost Song, e a fronte dei quasi inesistenti passi avanti compiuti, il gioco si ferma ad una valutazione poco più che sufficiente.