The Evil Within 2 ( PS4



Il detective Sebastian Castellanos ha perso tutto, inclusa sua figlia Lily. Per salvarla, deve affrontare l'incubo dello STEM. Mostruose minacce sono in agguato nell'ombra e potrà contare solo sulla sua forza di volontà per farcela. Per potersi redimere, l'unica via d'uscita è entrare nell'incubo.



Story of Seasons: Trio of Towns ( 3DS )



A South Park non ci sono solo nuovi posti da esplorare e personaggi da scoprire, ma al calar del sole regna il caos e il regno del crimine prende il sopravvento. Di notte prende vita un nuovo mondo, un mondo in cui il tuo alter ego può servirsi dei suoi poteri per salvare la città. Recluta fino a 13 membri tra il Procione e i suoi amici, come Mysterion, Aquilon Man e il famigerato Procione in persona... ehm, in pelliccia. Unisci i tuoi superpoteri con quelli degli eroi del Procione e i suoi amici per eliminare tutti i nemici e sconfiggere il potere oscuro che ha steso i suoi tentacoli del male su South Park.





Gran Turismo Sport ( PS4

Polyphony Digital ha realizzato un gioco accessibile a tutti, dai giocatori occasionali agli appassionati di corse.

19 ottobre

PC) Spelunker Party! ( Switch



Age of Empires Definitive Edition ( PC





20 ottobre



3DS ) Fire Emblem Warriors ( Switch



Affronta orde di mostri e soldati nemici nei panni di Marth, Xander, Corrin e altri eroi di Fire Emblem e scatena mosse esagerate nello stile di Dynasty Warriors. Prendi il controllo di personaggi di Fire Emblem vecchi e nuovi, dai comandi sul campo di battaglia, abbina eroi per scatenare attacchi devastanti e molto altro.





Syberia ( Switch





24 ottobre



Destiny 2 ( PC





26 ottobre



Just Dance 2018 ( PS4 , PS3 , XONE , X360 , Switch , Wii U , Wii , PC)







27 ottobre



Super Mario Odyssey ( Switch



Unisciti a Mario in un'enorme avventura in 3D in giro per il mondo! Usa le sue nuove abilità per raccogliere lune con cui far funzionare l'Odyssey, il suo vascello volante, e aiutalo a salvare la principessa Peach dai piani di matrimonio di Bowser!





XONE , PC) Wolfenstein II: The New Colossus ( PS4



America, 1961. L'eliminazione del generale nazista Deathshead è stata solo una vittoria temporanea, i nazisti hanno ancora il mondo intero in pugno. Vestirai i panni di BJ Blazkowicz, noto anche come "Terror-Billy", membro della resistenza, terrore dell'impero nazista e ultima speranza dell'umanità libera. Solo tu hai il coraggio, la forza e l'intraprendenza per tornare in un paese occupato, uccidere ogni nazista che incontrerai e scatenare la seconda rivoluzione americana.





XONE , PC) Assassin's Creed Origins ( PS4



L'Egitto è sull'orlo della rovina. Potenti sovrani lottano per contendersi il regno mentre misteriosi individui attendono nell'ombra, pronti a prendere il controllo di queste terre. È tempo che una nuova forza si ribelli all'oppressione.





Switch , PC) Nights of Azure 2: Bride of the Moon ( PS4





PSVITA , PC) Yomawari: Midnight Shadows ( PS4







31 ottobre



Bubsy: The Woolies Strikes Back (PS4, PC)



E con questo anche per questo mese è tutto, e voi cosa avete intenzione di comprare?

