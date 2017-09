Sin dall'uscita dei visori per realtà virtuale si era speculato sul possibile utilizzo di tale tecnologia a scopi sessuali ed ecco così che la florida industria degli AV (adult video) giapponese ha deciso di imbarcarsi in questa avventura, con il registache ha presentato il making of del suo nuovo video av realizzato per essere utilizzato con la realtà virtuale (nella foto sottostante l'attricenel corso delle riprese), di cui potete vedere alcune foto nella gallery della notizia..Nell'attesa di scoprire il risultato finale, al TGS 2017 lo sviluppatore Voltage ha invece mostrato un'altra applicazione per VR,, volta a simulare un matrimonio con un personaggio anime (maschile), che presumibilmente a breve sarà distribuita nei game center giapponesi.Insomma, se nel mondo dei videogiochi la tecnologia della realtà virtuale è ancora molto acerba, per altri settori i visori sono diventati l'emblema di una possibile rivoluzione, tanto che nell'industria pornografica sono visti come un vero e proprio punto di svolta all'interno di un mercato stagnante da diversi anni.