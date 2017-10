17 novembre

Giornata ricca di novità per i fan dei Pokémon! Dopo il bellissimo trailer giapponese sulla storia di Pokémon Ultrasole pubblica un ulteriore video (in fondo alla notizia sia in versione italiana che giapponese) e aggiorna il sito ufficiale con succose novità sui due giochi perDopo UC Fragor e UC Structura, arriva un'inedita Ultracreatura, ovvero, di. Pare che riveli un'ampia gamma di emozioni e che riesca a comprendere il linguaggio degli esseri umani se passa abbastanza tempo con loro. I pungiglioni sul capo gli permettono di spruzzare il veleno contenuto nella sua testa.Sarà possibile salire in groppa aper attraversaretramite un inedito minigioco. Questi conducono a nuovi mondi, ciascuno abitato da una specifica Ultracreatura. Tra i vari mondi raggiungibili vi è anche l', a cuiha rubato la luce.Tra i nuovi personaggi, già avvistati in un cartello promozionale , ci sono i membri dell', da sinistra a destra. Pare che vengano da un altro mondo, ma perché si sono diretti proprio ad Alola? Inscopriremo la loro storia dal punto di vista di Darus e Zoy, mentre inda quello di Mirin e Syron.sono attesi in tutto il mondo per ilsu. Ulteriori screenshots possono essere visualizzati nella galleria sottostante.