Tutto quello che dovrete fare è presentarvi allo stand di AnimeClick, GamerClick e SerialClick e tentare la fortuna: nel caso non siate stati fortunati potrete comunque accaparrarvi un bellissimo poster di Tekken 7.

Vi aspettiamo numerosi allo stand NAP328 e che la fortuna sia con voi!

Come forse saprete anche quest'anno GamerClick sarà presente apresso lo stand in Piazza Napoleone (NAP328) insieme ai nostri "fratelli" diE come ogni anno se visiterete il nostro stand avrete l'opportunità, una volta al giorno, di tentare la fortuna al gioco gratuito dei tappi dove saranno presenti numerosi gadget quali manga, magliette, penne, taccuini e molto altro ancora.Una abitudine ormai consolidata che ha visto nel corso delle fiere un numero sempre maggiore di visitatori tentare la fortuna semplicemente estraendo un tappo.Quest'anno abbiamo l'onore di presentare, un particolare gadget offerto dache verrà messo in palio una volta al giorno.Ma ora bando alle ciance ed ecco il premio in questione:- n° 5 Puzzle da 300 pezzi dedicato a "" con una shopper in tela per poterlo portare comodamente in giro per la città.