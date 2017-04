Napoli Comicon che si svolgerà alla Mostra D'oltremare dal 28 Aprile al 1 maggio e che proporrà, oltre al classico spazio dedicato a Manga e Anime, diversi eventi che riguardano il mondo dei "giochi" in tutte le sue forme a partire (ovviamente) dai videogiochi ma anche i giochi in scatola, i giochi di ruolo e il nuovo fenomeno delle Escape Room.



VIDEOGIOCHI

A Napoli sarà presente uno spazio dedicato agli sviluppatori indipendenti chiamato Indie Arena in cui saranno presenti diversi sviluppatori italiani tra cui i vincitori del Drago D'oro 2017 Elf Games.



Ecco la lista completa:

Theta Division Games : Partecipano all’Indie Arena esponendo il progetto Power Glove Ultra , Una rivisitazione del Power Glove della Nintendo effettuata implementando tecnologie più recenti e VirtuaVerse , un’avventura cyberpunk in pixel art che racconta le storie di technomancers ed epiche cyberwars in un futuro non troppo lontano.



Morbidware : Esporranno il videogioco Raybibbia . Un gioco d’azione dal gameplay innovativo, un geniale connubio tra un bullet hell e un typing game che vi vedrà nei panni di un esorcista alle prese con un nemico non facile da superare.



Martelo Nero :Team multietnico che verrà rappresentato dallo sviluppatore italiano del gruppo, esporrà il progetto Tower of Samsara . È la storia di un viaggio. Il giocatore sarà sottoposto ad ardue sfide che metteranno incessantemente alla prova la sua ascesa verso il nirvana.



Yonder : Sviluppatori del celebre Red Rope (il fantastico quanto difficile gioco co-op dove i due giocatori dovranno orientarsi in un labirinto pieno di insidie, con l’unica possibilità di difesa/offesa riservata alla fune che li tiene legati assieme) , porteranno anche in versione demo il nuovo loro progetto Circle of Sumo , un multiplayer online battle arena dove si sfidano i wrestler per raggiungere il punteggio più alto e diventare Yokozuna.



Elf Games : Vincitori del premio Drago d’Oro Italiano e sviluppatori di Little Briar Rose , una splendida avventura grafica in un colorato mondo che ripercorre la storia de "La Bella Addormentata nel Bosco", e Oh! I’m gettin’ taller!, un puzzle-platformer che ci mette nei panni di un bambino durante i suoi primi anni di vita e nella sua esplorazione del mondo.



Go Manga Interactive: Presenterà i due progetti Insane Decay of Mind, un avventura horror in realtà virtuale, e Not another platform game, un puzzle game post-apocalittico in cui Silver, un robot, scappa dalla fabbrica in cui è stato costruito e inizia un viaggio attraverso il mondo devastato dalla guerra tra l'uomo e la macchina per scegliere da che parte schierarsi.



StarworkGC: È una software house con focus sul mercato del gaming e della VR, che ha già realizzato 2 giochi: “Galactic Fighters”, uno space shooter arcade bullet hell in 3D giocabile in prima e terza persona, e “Hunt For Gods”, un survival arena con supporto alla realtà virtuale.



AllGoRhythm Studios: Saranno presenti con Tempore.



Digilab Software: Nuovissima software house campana che presenterà la demo di Sockey.



Phoenix Studios: Alle prese con il progetto Bamboo Ninja.



Un ampio spazio sarà dedicato a League of Legends dove sarà possibile partecipare alle fasi finali del torneo italiano e alla nuova edizione di Cosplay Challenge che si terrà Lunedì 1 maggio alle ore 15.00.

L'associazione Tomb Raider Italy organizza l'incontro "Tomb Raider: L'evoluzione di Lara Croft" dedicato allo scoperta delle origini di Lara Croft fino all’attuale e moderna rivisitazione della saga che si svolgerà in Sala Mordor in tutti i giorni della manifestazione con orari differenti.

GIOCHI IN SCATOLA

Le più importanti case di produzione come Asmodee, Giochi Uniti, Red Glove, Cranio Games e DV Giochi saranno presenti in fiera con degli stand dove sarà possibile acquistare i giochi in scatola ma ci sarà la possibilità di provare gratuitamente gli ultimi titoli usciti sul mercato grazie ad un ampio spazio con tavoli dimostrativi.

Tanti i tornei proposti dalla manifestazione che vogliamo riassumere di seguito:

Dominion : 28 aprile ore 15.00

: 28 aprile ore 15.00 Ticket to Ride : 29 aprile ore 15.00

: 29 aprile ore 15.00 Nome in Codice : 30 aprile ore 12.00

: 30 aprile ore 12.00 Bang! : 30 aprile ore 13.30

: 30 aprile ore 13.30 Carcassone : 1 maggio ore 12.00

: 1 maggio ore 12.00 Rush & Bash : 1 maggio ore 13.00

: 1 maggio ore 13.00 Risiko!: 1 maggio ore 15.00

GIOCHI DI RUOLO

ESCAPE ROOM

Oltre alle classiche avventure dedicate a D&D, Sine Requie e altri sarà possibile giocare a versioni Demo di alcuni dei GDR più attesi come Daemon's Quest Particolare spazio verrà dedicato al GDR ispirato al mondo di Naruto e chiamato "Villaggio della Foglia", che dopo diversi anni di betatesting è pronto ad approdare sulla piattaforma di crowdfunding