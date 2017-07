Direttamente dal D23 Expo 2017 in California, Square Enix pubblica un trailer inedito di, svelando, come promesso, il nuovo mondo che andrà ad aggiungersi nel catalogo di luoghi esplorabili all'interno del capitolo.Kingdom Hearts III debutterà, come rivelato dall'evento in questione.Aggiornamento 16/07: Nomura ha confermato la presenza di un ulteriore personaggio giocabile in Kingdom Hearts III, annunciando anche una futura versione per Nintendo Switch del medesimo e gettando un po' di luce sulla timeline in cui sarà ambientato il mondo di Toy Story. Tutte le informazioni a questo indirizzo