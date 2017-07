Bandai Namco Entertainment si sta dimostrando molto attiva in questo periodo per quanto riguarda annunci di videogames ispirati agli anime del momento. Dopo The Seven Deadly Sins, Little Witch Academia e Gintama, è ora il turno di Girls und Panzer: Dream Tank Match, gioco d'azione tratto come intuibile dal noto franchise multimediale avviato nel 2012 Girls und Panzer, il secondo dopo Girls und Panzer: Senshadou Kiwawemasu! uscito nel 2014 su PlayStation Vita. Il publisher ha rilasciato un teaser trailer nel quale possiamo vedere alcune sequenze di gioco.



Girls und Panzer: Dream Tank Match è in sviluppo per PlayStation 4 e la sua uscita è prevista per questo inverno, in concomitanza con l'avvio della nuova serie Girls und Panzer das Finale.



Fonte consultata