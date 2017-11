Kirby si prepara a partecipare a un torneo in cui incontrerà il suo rivale più pericoloso di sempre: se stesso! In Kirby Battle Royale troverete tanti modi di giocare. Ad esempio arena implacabile è una modalità tutti contro tutti in cui vince l'ultimo Kirby rimasto. In Treno minerario vince il Kirby che accumula più tesori di tutti.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth segue un nuovo personaggio nella sua missione: raggiungere la cima dell'albero di Yggdrasil ! Le leggende narrano che chiunque riesca a scalare l'albero vedrà esaudito il suo più grande desiderio. Ogni cultura ha una sua leggenda collegata all'albero. Alcune civiltà credono che scalandolo si riceverà un immenso potere, mentre altre sostengono che facendolo si potranno risolvere grandi misteri. Altre ancora credono che le fronde dell'albero celino tesori smarriti. C'è un motivo se nessuno è mai riuscito nell'impresa. Pericolose creature si nascondono nel labirinto che bisogna attraversare per raggiungere l'albero, quindi preparati a intense battaglie a turni.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth ( 3DS )

Xbox One X

Xbox One X è la console più potente al mondo e monta una CPU AMD personalizzata a 8 core con frequenza di clock di 2,3 GHz che garantisce un'IA ancora più avanzata, dettagli realistici e interazioni più fluide durante il gioco. La GPU da 6 Teraflop offre ambienti 4K e personaggi più realistici che mai, con dettagli più curati e animazioni più fluide.



XONE , Switch , PC) Sonic Forces ( PS4



Sonic Forces offrirà ai giocatori un'entusiasmante e frenetica esperienza nei panni di Sonic moderno, li catapulterà nel pericoloso platform del passato come Sonic classico e gli permetterà di utilizzare nuovi e potentissimi gadget con l'eroe personalizzabile.



NiOh Complete Edition ( PC



Il samurai senza padrone William torna su PC in una riedizione che comprende tutti i DLC finora usciti per console.



PC) Super Lucky's Tale ( XONE





8 novembre



Battlerite (PC)





10 novembre



Lo shooter per eccellenza torna in versione portatile sulla console ibrida della casa di Kyoto. Siete pronti a sfondare le teste degli alieni?



XONE , PC) Need for Speed Payback ( PS4



The Sims 4: Cani e Gatti (PC)

14 novembre



Il free roaming ambientato nella Los Angeles del 1947 torna in una edizione riveduta e corretta. Il gioco è ambientato nel secondo dopoguerra in una città contaminata da crimine, vizio e da droga. L.A. Noire è un vero punto di contatto tra il cinema ed i videogame dove è stata data particolare attenzione all'ambientazione di quel periodo, come ad esempio gli abiti della popolazione, infatti si contano durante l'avventura almeno 150 tipi di passanti diversi.



XONE , Switch , PC) Lego Marvel Super Heroes 2 ( PS4

17 novembre

Pokémon Ultrasole e Ultraluna ( 3DS



Tornano le emozionanti vicende e gli affascinanti scenari di Pokémon Sole e Pokémon Luna arricchiti di avvincenti risvolti narrativi e nuove funzioni di gioco!

Nubi nere e minacciose si stanno addensando nel cielo di Alola, la regione che fa da cornice a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Anche il paesaggio della regione è mutato e troverai nuovi edifici, nuove zone e nuovi Pokémon non presenti in Pokémon Sole e Pokémon Luna.



XONE , PC) Star Wars Battlefront 2 ( PS4



Preparati a tornare sul fronte della battaglia nel nuovo episodio della serie di Star Wars in alta definizione più venduta di sempre. Diventa l'eroe e combatti nei panni di un intrepido soldato, pilota un leggendario caccia stellare, controlla il tuo personaggio di Star Wars preferito o segui le gesta di un soldato scelto delle forze speciali in una nuova e appassionante storia di Star Wars.



PSVR ) The Elder Scrolls V: Skyrim ( Switch



Il fortunato gioco di Bethesda diventa portatile nella versione per Nintendo Switch con tanti contenuti aggiuntivi a tema Nintendo, come il fantastico costume che riproduce fedelmente Link di The Legend of Zelda.



PSVITA ) Demon Gaze 2 ( PS4

Switch )



Tokyo Tattoo Girls (PC) Batman: The TellTale Series (Tokyo Tattoo Girls ( PSVITA

21 novembre

Monsters of the Deep: Final Fantasy XV ( PSVR



Questo spin-off di Final Fantasy XV in realtà virtuale permette ai giocatori di impersonare Noctis durante il suo sport preferito: andare a pesca.



PC

22 novembre

The Inpatient ( PSVR )



Sviluppato da Supermassive Games questo titolo in realtà virtuale è un prequel del pluripremiato Until Dawn.

Apri gli occhi... e preparati ad affrontare gli incubi di un indimenticabile horror psicologico. Sessant'anni prima degli eventi raccapriccianti narrati in Until Dawn, ti risvegli senza ricordi in una strana struttura medica. Starà a te scoprire perché sei intrappolato nel sanatorio di Blackwood Pines e svelare la sinistra cospirazione fra le sue mura.



23 novembre

Apollo Justice: Ace Attorney ( 3DS

28 novembre

Resident Evil Revelations 1 e 2 ( Switch



Arriva su Nintendo Switch l'orrore targato Capcom in una versione portatile dei due successi che raccontano alcune side-stories della celebre saga di Resident Evil.



PC) Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster ( PS4

XONE , PC) Black Mirror ( PS4





30 novembre







Lost Dimension (



Superbeat: Xonic ( Syberia II ( Switch Lost Dimension ( PC Superbeat: Xonic ( Switch