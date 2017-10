Dragon Ball FighterZ contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie Dragon Ball: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi. In collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare.

Scontri 3 vs 3 con cambi/supporto:

Crea la squadra dei tuoi sogni e affina le tue abilità per padroneggiare combinazioni con cambi ad alta velocità.

Fantastiche funzionalità online:

Partite classificate, lobby interattiva, incontri di gruppo con 6 partecipanti... ce n'è per tutti i gusti!

Modalità Storia esclusiva:

Scopri uno scenario inedito con Androide N° 21, un nuovo personaggio creato sotto la supervisione di Akira Toriyama.

È stata annunciata dallo store Microsoft quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la data di uscita per, picchiaduro in 2.5D creato sull'opera dida Arc System Work e pubblicato da Bandai Namco Entertainment per PlayStation 4, Xbox One e PC.Infatti, secondo i dati presenti nello store, la data di uscita sarà venerdì 26 gennaio 2018, a mezzanotte, quindi protremo giocare al gioco ancora prima dell'uscita giapponese